19 Şubat 2018 13:33 Oyuncu sevgililer bu marjinal filmde bir'arada' Mu Tunç’un yönettiği, başrollerini Burak Deniz ve Büşra Develi'nin paylaştığı Arada !f İstanbul kapsamında seyirci ile ilk buluşmasını gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin ilk punk filmi olarak değerlendirilen Arada adlı film, yönetmen Mu Tunç'un ilk uzun metraj denemesi. Son dönemin başarılı oyuncularından aynı zamanda sevgili de olan Burak Deniz ve Büşra Develi, filmde de sevgilileri canlandırıyorlar.

Film, Türkiye’deki ilk gösterimini 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’​nde yapıyor. Bugü (19 Şubat) saat 19:00'da Cinemaximum Nişantaşı City's Sineması'nda gerçekleşecek gösterimine yönetmeni Mu Tunç, yapımcısı Hasan Çobanoğlu, oyuncuları Burak Deniz, Büşra Develi, Ceren Moray, Seda Akman, Selim Bayraktar ve Deniz Celiloğlu da katılacak.

Mu Tunç'un kendi ailesinde yaşananlardan ilham aldığı "Arada"nın konusu şöyle; Kaliforniya’da albüm çıkarmayı hayal eden punkçı Ozan, İstanbul’da yaşayan bir gençtir. Ozan’ın babası Altan da müzik kariyeri olan bir sanatçıdır fakat darbe dönemi sonrası kariyeri sona ermiştir. Ozan’ın geleceği hakkında konuşmaya başlayan baba-oğul, şiddetli bir tartışmaya koyulur. Yaşanan tartışmanın ardından evi terk eden Ozan, plak dükkanı olan arkadaşı Deniz’den Kaliforniya’ya giden bir gemiye bilet bulabileceğine dair bir duyum alır.