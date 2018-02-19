Oyuncu sevgililer bu marjinal filmde bir'arada'

Türkiye’nin ilk punk filmi olarak değerlendirilen Arada adlı film, yönetmen Mu Tunç'un ilk uzun metraj denemesi. Son dönemin başarılı oyuncularından aynı zamanda sevgili de olan Burak Deniz ve Büşra Develi, filmde de sevgilileri canlandırıyorlar.
Türkiye’nin ilk punk filmi olarak değerlendirilen Arada adlı film, yönetmen Mu Tunç'un ilk uzun metraj denemesi. Son dönemin başarılı oyuncularından aynı zamanda sevgili de olan Burak Deniz ve Büşra Develi, filmde de sevgilileri canlandırıyorlar.
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.
Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.