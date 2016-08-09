Oyuncularında travma yaratan 10 korku filmi rolü

Korku filmlerini izlerken oyuncuların nasıl bu çekimleri atlatabildiğini, psikolojilerinin bozulup bozulmadığını hiç düşündünüz mü? Birçok oyuncu kişisel hayatlarını ve duygusal sağlıklarını bu gibi rollerin etkilerinden koruyabilirken, bazıları bu konuda pek de şanslı olamıyor. Zor yönetmenlerle çalışmaktan, metot oyunculuğunun başarısız olmasına kadar birçok etken bu zorluk dolu rollerde oyuncuların kafasını karıştırıyor, hayatlarını daha zor hale getiriyor. Birkaç şanssız oyuncuyu derledik.







Malcolm McDowell (A Clockwork Orange - 1971)









Stanley Kubrick'in oldukça zorlu filmlerinden olan A Clockwork Orange, halihazırda birçok izleyiciyi bile rahatsız etmişti, filmde başrol oynayan oyuncunun da rahatsız olma hakkı olmalı elbette. Ünlü beyin yıkama sahnesinde başrolü üstlenen Malcolm McDowell'dan her çekimde gözlerinin açık olması istenmişti. Ancak bu çekim, hem psikolojik hem de fiziksel anlamda McDowell'da hasar bıraktı. Geçici körlük ve kornea çizilmesiyle uzunca bir süre mücadele etmek zorunda kaldı. Muhtemelen en büyük etkisi de psikolojik oldu.





Tipp Hedren (The Birds - 1963)











The Birds süresince Alfred Hitchcock, tippi Hedren'i çekim sırasında da çekim dışında da oldukça zorlamış. Bunlardan en önemlisi, Hitchcock'un Hedren'e kuş kullanımıyla ilgili yalan söylemesiydi. Öyle ki, Hedren'e filmde mekanik kuşların kullanılacağı söylenmiş, ancak çekimde kullanılan kuşlar gerçekti. Hedren gerçek kuşlarla çekimler boyunca gerçekten mücadele etmek zorunda kalmış. Çekimler bitince oldukça kötübir psikolojiyle setten ayrılmış Hedren.









Linda Blair (The Exorcist - 1973)











Linda Blair, efsaneleşmiş bir korku filminde oynayan çocuk oyuncu olarak oldukça zor bir süreç geçirmiş. Filmin çekimleri sırasında 13 yaşında olan oyuncu, o zaman tam olarak neler olduğunu anlayamadığını söylüyor. Çekimler sırasında onun için her şey normalmiş ve film, sıradan bir filmden başka hiçbir şey ifade etmiyormuş. Ancak gösterime girmesiyle birlikte The Exorcist'i izleyen herkes, medya dahil, Blair'i bir şeytan olmakla suçlamış. Bu algının düzelmesi için, dünya çapında bir aklama kampanyası başlatılmış ve Linda Blair bu çalışmalara katılmak zorunda kalmış.







Mia Farrow (Rosemary's Baby - 1968)

















SAÇ EKİMİNDE MUCİZE VAR MIDIR?



Mia Farrow, Roman Polanski'nin ilk Amerikan filmi denemesi olan Rosemary's Baby filminin çekimlerinde sıkıntılı anlar yaşamış. Katı bir vejetaryen olan Farrow'dan Polanski çiğ tavuk eti yemesini istemiş bir sahnede. Biraz yemesine rağmen Farrow, daha sonraki çekimlerde bunu yapmaya zorlanacağını biliyormuş. Farrov, aynı filmin çekimlerinde eşi Frank Sinatra'dan gelen boşanma belgelerini de tüm figüranların ve çekim ekibinin önünde almış. Bu travmatik değilse ne travmatiktir, bilemiyoruz.

The Blair Witch Project (1999) filminin tüm oyuncuları











Film insanları korkutmaktan çok güldürse de, filmin yönetmenleri oyuncularını oldukça zorlamış. 8 günlük bir kamp boyunca çekilen filmde oyuncular ve yönetmenler arasında küçük etkileşimler dışında pek de bir şey olmamış. Bunlar da günlük selamlaşmalar ve bir sonraki çekimde nereye gidecekleri hakkında bilgi vermek içinmiş. Oyuncuları gerçek anlamda korkutmak için oyuncuları yönetmenler takip etmiş, gece uyurlarken çadırlarına zarar vermiş ve olması gerekenden çok daha az yemek vermiş onlara. Böylece oyuncuların normal bir film çekiminden daha yorgun ve daha sinirli görüneceğini düşünüyorlarmış.





Janet Leigh (Psycho - 1960)











Klasikleşmiş bir Hitchcock filmindeki vakalardan biri daha. Janet Leigh Psycho'da Marlon Crane'i canlandırdıktan sonra bir daha hiç kendisi gibi olamadı. Ünlü duş sahnesinde kendini izledikten sonra travmaya girmiş, duş almaktan korkar hale gelmiş. İzleyicilerinin neredeyse tamamı için gelmiş geçmiş en iyi korku filmi olmakla birlikte film Hitchcock dahil herkesi etkiledi.





Kyle Richards (Halloween - 1978)











Kyle Richards'ı Beverly Hills dizisinden tanıyor olabilirsiniz, ancak o aslında John Carpenter'ın Halloween filmindeki çocuk oyuncuydu. Filmin galasına katıldıktan sonra 15 yaşında olmasına rağmen annesiyle uyumak zorunda kalmış ve birisinin sürekli onu takip edip oturduğu ya da yattığı yerin altında saklandığını düşünmeye başlamış. Richards bir daha asla bir korku filminde oynamamış ayrıca. Kötü bir deneyim, henüz 15 yaşındaki bir çocuk için özellikle.