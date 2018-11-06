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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Kasım 2018 14:02

Özgür Dünya’dan ilk teaser geldi!

Med Yapım ve Ay Yapım’ın ortak geliştirdiği Özgür Dünya adlı yapımdan ilk teaser gün yüzüne çıktı.


Oyun motoruyla sinematik olarak yapılan sahneleriyle dünyadaki ilk film olma özelliğini taşıyan Özgür Dünya, milyonlarca dolarlık bütçesi, yüksek teknolojisi, görselliği ile geleceğin sinemasına yelken açarken başta gençler olmak üzere her yaştan seyircinin çok büyük ilgisini çekeceğe benziyor. Med Yapım ve Ay Yapım’la birlikte hayata geçirdiği dev bütçeli yeni yapımın orijinal hikayesi Faruk Aksoy’a ait. Senaryosu Hüseyin Aksu, Evren Erbaşol, Burcu Üstündağ’ın kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda ise Şevki Es oturuyor.



‘’Hazır olunca sinemalarda’’ sloganıyla fark yaratan,Faruk Aksoy’dan geleceğin Türk sinemasını şekillendirecek filminilk fragmanı07 Kasım Çarşamba akşamıyayınlanacak. Filmin kadrosunda Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkan, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Rabia Söytürk gibi genç ve yetenekli oyuncuların yanı sıra Murat Serezli, Martin Nadin gibi tecrübeli isimler yer alıyor.



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