James Foley'nin yönetmenliğini üstlendiği, Dakota Johnson ve Jamie Dornan'ın karakterlerine yeniden hayat verdiği Özgürlüğün Elli Tonu, ABD'de açılışını $38,8 milyonla gerçekleştirirken, üç günde dünya genelinde ise $136,9 milyon hasılata ulaştı. Fifty Shades serisi böylelikle toplamda $1 milyar hasılatı geride bırakmış oldu.
13 Şubat 2018 10:38
Özgürlüğün Elli Tonu gişede liderliği aldı
Fifty Shades serisinin üçüncü ve son filmi Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed), açılış hafta sonunda elde ettiği $38,8 milyonla Box Office ABD'nin zirvesine yerleşti
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