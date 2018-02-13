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Sinema>  Sinema Haberleri
13 Şubat 2018 10:38

Özgürlüğün Elli Tonu gişede liderliği aldı

Fifty Shades serisinin üçüncü ve son filmi Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed), açılış hafta sonunda elde ettiği $38,8 milyonla Box Office ABD'nin zirvesine yerleşti

James Foley'nin yönetmenliğini üstlendiği, Dakota Johnson ve Jamie Dornan'ın karakterlerine yeniden hayat verdiği Özgürlüğün Elli Tonu, ABD'de açılışını $38,8 milyonla gerçekleştirirken, üç günde dünya genelinde ise $136,9 milyon hasılata ulaştı. Fifty Shades serisi böylelikle toplamda $1 milyar hasılatı geride bırakmış oldu.


Hafta sonunda gişenin ilk üç sırasında birden yeni filmler yer aldı. Beatrix Potter'ın klasik eserinden sinemaya uyarlanan Tavşan Peter (Peter Rabbit), $25 milyonla Box Office ABD'ye ikinci sıradan giriş yaparken, Clint Eastwood'un yeni filmi 15:17 Paris Treni (The 15:17 to Paris) $12,6 milyonla üçüncü sırada açılışını gerçekleştirdi.
Gişedeki başarılı performansını sürdüren Jumanji: Vahşi Orman, adım adım Sony'nin ABD'de en çok hasılat elde eden ikinci filmi olma yolunda ilerliyor. ABD'de toplamda $365,6 milyona ulaşan filmle ikinci sırada yer alan Spider-Man 2 arasında sadece $8 milyon fark kaldı. Sony'nin ABD'de en çok iş yapan filmi ise $403,7 milyonla Spider-Man filmi. Jumanji: Vahşi Orman'ın şu ana kadar dünya genelinde $881,75 milyon hasılat elde ettiğini de belirtelim.
Haftalar geçmesine rağmen gişenin ilk beşinden kopmayan bir diğer film ise Muhteşem Showman (The Greatest Showman). Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı film, sekizinci hafta sonunda $6,4 milyon elde ederek beşinci sırada yer aldı. Muhteşem Showman dünya genelinde ise şimdiye kadar $314 milyon hasılata erişmiş durumda.
Box Office ABD (09 - 11 Şubat 2018)
Özgürlüğün Elli Tonu - $38,8 milyon (~3,5 milyon seyirci)
Tavşan Peter - $25 milyon (~2,5 milyon seyirci)
15:17 Paris Treni - $12,6 milyon (~1,2 milyon seyirci)
Jumanji: Vahşi Orman - $9,8 milyon (~1,1 milyon seyirci)
Muhteşem Showman - $6,4 milyon (~700 bin seyirci).
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