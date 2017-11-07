Özgürlüğün Elli Tonu'ndan Türkçe altyazılı fragman

E.L. James'in popüler kitap serisinden sinemaya uyarlanan Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed) filminden Türkçe altyazılı ilk fragman geldi.







Başrollerinde Dakota Johnson ve Jamie Dornan'ın yer aldığı serinin üçüncü filminde Anastasia Steele ile Christian Grey'in hikayesi kaldığı yerden devam ediyor.



Başrollerinde Dakota Johnson ve Jamie Dornan'ın yer aldığı serinin üçüncü filminde Anastasia Steele ile Christian Grey'in hikayesi kaldığı yerden devam ediyor.



Yönetmenliğini James Foley'in üstlendiği filmin kadrosunda Tyler Hoechlin, Max Martini, Luke Grimes, Eric Johnson, Arielle Kebbel ve Rita Ora gibi isimler de yer alıyor.



Yönetmenliğini James Foley'in üstlendiği filmin kadrosunda Tyler Hoechlin, Max Martini, Luke Grimes, Eric Johnson, Arielle Kebbel ve Rita Ora gibi isimler de yer alıyor.



2015 yılında vizyona giren serinin ilk filmi Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey) oyuncu ve şarkı seçimlerinden, kitapta yer alan erotik sahnelerin çekilip çekilmeyeceğine kadar en çok konuşulan filmlerden biri olmuştu.



2015 yılında vizyona giren serinin ilk filmi Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey) oyuncu ve şarkı seçimlerinden, kitapta yer alan erotik sahnelerin çekilip çekilmeyeceğine kadar en çok konuşulan filmlerden biri olmuştu.



Özgürlüğün Elli Tonu, 9 Şubat'ta vizyona girecek.