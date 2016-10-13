Palyaço temalı 8 film

Özellikle ABD'den yayılan son 2 aydır büyük bir palyaço salgını dünyaya korku salıyor. Palyaçolar insanları korkutuyor, darp ediyor, soyuyor, taciz ediyor, peşlerinden koşuyor. Palyaçolar özellikle 80'lerden sonra 'Palyaço fobisi'ne sebep oldu. Biz de sizler için bu tür fobilerden yola çıkılarak palyaço teması kullanılmış 8 filmi listeledik.

Killer Klowns from Outer Space - Uzaydan Gelen Katil Palyaçolar









Eskiden yenilere doğru gidelim. İlk olarak listemizde 1988 yapım film - Uzaydan Gelen Katil Palyaçolar bulunuyor. Yine o dönemin popüler palyaçoları ve bazı göndermeler var. Fakat bu kez hem uzaylı hem palyaço olması olayı korkunçluktan alıp biraz komediye götürüyor. Bir sirk çadırı şeklinde uzay gemileri olan ve palyaço kostümü giyen çılgın uzaylılar kasabayı ele geçirmek delilikleriyle insanları baştan çıkarmak ister. 2018'de devam filmi çekileceği söylenen yapımın hakkında gelecek adına pek bir şey söylememiz mümkün değil. Filmin yönetmenliğinde Stephen Chiodo bulunurken başrollerde Grant Cramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson var.

Clownhouse - Palyaço Evi









1989 yapım filmde Akıl hastanesinden kaçan üç kişi, bir sirkin palyaçolarını öldürüp onların yerine geçerek dehşet dolu bir gece yaşatırlar. Tam bu sırada asıl kahramanlarımız olan ve enküçüğünün palyaço foboisi olan 3 kardeşin mevzubahis sirke giderek palyaçolarla başlarının belaya girdiği geceye şahit oluyoruz. Victor Salva'nın yönetmenliğini yaptığı film dönemin popüler olan Palyaço fobisine dem vururyor. Başrollerde Nathan Forrest Winters, Brian McHugh, Sam Rockwell var.

O - It









Ve gelelim aslı filme. Stephen King'in romanından uyarlanan ve dönemi belki de en iyiyansıtan, korkunç palyaçolar denilince ilk akıllara gelen 1990 yapım filme. 86'da King'in roman olarak yayınladığı daha sonra kısa dönem televizyon ekranlarında karşımıza çıkan O en sonunda beyaz perdede gördüğümüz 2 bölümlük yapımın başrolündeki Tim Curry, Pennywise karakteriyle palyaçoların uzun süre insanlar tarafından bir nevi öcü gibi karşılamasına sebep oldu. 30 yılda bir uyanıp insanları öldüren palyaço Pennywise bu kategorideki en başarılı yapım olarak dikkat çekiyor.

Killjoy - Oyunbozan









IMDB puanı bir hayli düşük olan 2000 yapım film, palyaço teması denilince kült olmaya aday olacak düzeyde bir yapım. toplamda dört seriden oluşan filmin konusu: Bir iblis olan Killjoy insanların sevgi ve yakınlık ararken yaptıkları kara büyünün bir ürünü olarak ortaya çıkar. O’nu çağıranlar, ruhlarını kaybederek büyük bir bedel öder ve Killjoy dünyada dolaşmaya devam eder.

Gacy









Aslında bu film John Wayne Gacy adlı arkasında 27 ceset bırakmış bir seri katilden uyarlanarak yapılan bir filmdi. Bir iş adamı olan Gacy dostlarının arasında da palyaçoluk yapıyordu. 2003'de vizyona giren filmde ilk defa Gcy'nin palyaçoyken neler yaptığı işleniyordu.

Amusement









Yönetmenliğini John Simpson'un üstlendiği film, palyaçol temalı çekilmiş en ürkütücü korku filmlerinin başında geliyor. Teyzesinin çocuklarına bakmak için eve gelen Tabitha bir odada büyük bir palyaço görür. Bunu arayıp teyzesine söyleyen Tabitha'ya teyzesi evlerinde öyle bir palyaço olmadığını söyler. Artık kendisi için evde büyük bir yaşam mücadelesi başlar. Filmin başrollerinde Katheryn Winnick, Laura Breckenridge, Jessica Lucas bulunuyor.

Batman The Dark Knight - Batman: Kara Şövalye









Bu listeye bu film gerek konusu, gerek senaryosu gerekse puanıyla fazla gelebilir fakat Nolan'ın Batman filmlerinden en etkili ve en kaçık olanı Kara Şövalye'deki Joker ve palyaço kılıklı adamlarını unutmak olmaz. Hatırlarsınız film ilk olarak Joker'in palyaço maskeli adamlarıyla bankayı sokmasıyla başlıyor. Daha sonra filmin birçok yerinde özellikle Arkham akıl hastanesinden kaçırılan hastalara palyaço maskesi takılarak birbirinden farklı suçlar işleten Joker vardı. Filmin çekimlerinden hemen sonra hayatını kaybeden Heath Ledger'ı da bu sayede anmış olalım

The Last Circus - Son Sirk









Son olarak ne korku ne de komedi, IMDB'de 6.6'lık puanıyla bir İspanyol yapımı olan Son Sirk filmine bakalım. Dram dedik fakat filmin içindeki dehşete ve caniliğe tanık olduğunuzda ucundan kanınız donabilir. İspanyada genç bir trapez yıldızı olan Natalia, sirkin üzgün palyaçosuna tutku duyar. Fakat mutlu bir palyaço ile evlidir. Üzgün palyaço da Natalia’ya derin bir aşk duyduğu için onu kocasından kurtarmak ister. Bu düz mantık gibi görünen filmin içine girdiğinizde kapıldığınız dehşete tanık olunca insanların kötü yüzlerini de görmüş olacaksınız. Álex de la Iglesia'nın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Bang var.





BONUS: Önümüzdeki Ayların Merakla Beklenen 10 Filmi



















SELİM GERÇEKER