Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
13 Kasım 2018 11:29

Parti yeni başlıyor

Karen Gillan hem başrolünde hem de yönetmen koltuğunda yer aldığı The Party's Just Beginning filmi hakkında konuştu.


Doctor Who dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran sonrasında Galaksinin Koruyucuları, The Big Short, The Circle ve Jumanji: Welcome to the Jungle gibi büyük yapımlarda boy gösteren Karen Gillan’ın ilk uzun metrajlı film denemesi The Party's Just Beginning hakkında ilk kez konuştu.


Filmde Karen Gillan’a Lee Pace, Kate Dickie, Matthew Beard, Paul Higgins, Siobhan Redmond ve Paul Ellard gibi isimlerin eşlik ettiği film İskoçya'nın intihar oranın diğer bölgelerine göre daha yoğun yaşandığı Highlands’da geçiyor. Film, 20'lerinin ortasında en yakın arkadaşının intiharı ile başa çıkmaya çalışan bir kızın hikayesini konu alıyor. Genç yıldız filmin “İskoçya’ya yazılmış bir aşk mektubu” olduğunu ve yaptığı işle gurur duyduğunu söyledi. Gillan; “Bu filmle geride kalanların hayatla nasıl başa çıktığını anlatmaya çalıştım.” dedi.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir