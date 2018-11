Parti yeni başlıyor

Doctor Who dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran sonrasında Galaksinin Koruyucuları, The Big Short, The Circle ve Jumanji: Welcome to the Jungle gibi büyük yapımlarda boy gösteren Karen Gillan’ın ilk uzun metrajlı film denemesi The Party's Just Beginning hakkında ilk kez konuştu.

Filmde Karen Gillan’a Lee Pace, Kate Dickie, Matthew Beard, Paul Higgins, Siobhan Redmond ve Paul Ellard gibi isimlerin eşlik ettiği film İskoçya'nın intihar oranın diğer bölgelerine göre daha yoğun yaşandığı Highlands’da geçiyor. Film, 20'lerinin ortasında en yakın arkadaşının intiharı ile başa çıkmaya çalışan bir kızın hikayesini konu alıyor. Genç yıldız filmin “İskoçya’ya yazılmış bir aşk mektubu” olduğunu ve yaptığı işle gurur duyduğunu söyledi. Gillan; “Bu filmle geride kalanların hayatla nasıl başa çıktığını anlatmaya çalıştım.” dedi.