10 Eylül 2018 08:04 Partide buluştular A Star is Born filminin oyuncuları, Toronto'da yapılan partide bir araya geldi. Lady Gaga, gümüş rengi cesur elbisesiyle dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga ile Hollywood’un ünlü aktörleri Bradley Cooper ve Sam Elliott ile A Star is Born filminde başrolleri paylaştı. Prömiyerinin gerçekleştirildiği Venedik Film Festivali izleyicileri ve eleştirmenlerinden tam not alan film, sıradaki durağı olan Toronto’ya geçti.

Rol arkadaşları,2018 Toronto Uluslararası Film Festivali kapsamında Toronto’daki Thompson Hotel’de Entertainment Weekly dergisinin düzenlediği Must List partisinde buluştu. Partide Lady Gaga, gümüş rengi, payetli elbisesiyle dikkat çekti. Sırtı açık elbise, tek bacağını tamamen açıkta bırakan derin yırtmacıyla göz doldurdu. Gaga, partiye nişanlısı Christian Carino ile birikte gitti.

A Star is Born filmi, 5 Ekim’de vizyona giriyor.