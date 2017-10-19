Partiye Jon Snow kostümüyle gidince...

Milyonların hayranlıkla takip ettiği Game of Thrones dizisinin yıldız isimlerinden Kit Harington, dizide 2011 yılından bu yana hayat verdiği Jon Snow karakteriyle ilgili yaşadığı bir anıyı paylaştı.



Heat dergisine konuşan Harington, davetli olduğu bir kostüm partisine gitmek için nişanlısı Rose Leslie ile bir kostüm dükkanına giderek alışveriş yaptıklarını anlattı. Harington, kendileriyle ilgilenen satış danışmanının aktörü tanımadığını ve partide giymesi için kendisine Jon Snow kostümü önerdiğini söyledi.







Kit Harington ekledi: "Rose kulağıma eğilip şöyle fısıldadı: 'Eğer bunu giymezsen seni sevmeyeceğim... Bunu giymelisin."



Partiye Jon Snow kostümü giyerek gittiğini söyleyen Kit Harington, "Gerçekten çok utanç vericiydi. İkram servisi yapan kişiler bana bakıp şöyle düşünüyordu: Seni zavallı adam! Kendi karakterin gibi giyinip bir partiye geliyorsun."







Harington, satış danışmanının ise tam dükkandan ayrılırken kendisini tanıdığını belirterek, bu durumun hikayeyi "daha da üzücü" bir hale getirdiğini söyledi.



İskoç oyuncu Rose Leslie 2012 ve 2014 yılları arasında Game Of Thrones'da Ygritte karakterini canlandırmıştı. Kit Harington ise dizinin yayınlandığı 2011 yılından bu yana Jon Snow karakterine hayat veriyor.



Beş yıldır birlikte olan çift geçtiğimiz ay nişanlandıklarını açıklamıştı.



