Paul Walker'ın adı kızının kurduğu vakıfta yaşayacak

30 Kasım 2013 tarihinde Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpmasıyla sonuçlanan trafik kazasında, arkadaşıyla beraber hayatını kaybeden Fast and Furios'ın yıldızı 40 yaşındaki Paul Walker'ın mirası, kızının kurduğu vakıfta yaşayacak.



2013 yılında meydana gelen trajik kazanın ardından 10,1 milyon Dolar ödeme alan Meadow Walker, ünlü oyuncunun mirasını, deniz bilimleri araştırmalarına fon sağlamak amacıyla kurulan Paul Walker Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreniyle yerine getirecek.

Sosyal medyada çok nadir fotoğraf paylaşan 17 yaşındaki Meadow, Instagram'dan okyanusa doğru bakarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Genç kız, deniz bilimleri araştırmalarını desteklemek için kurulmuş olan Paul Walker Vakfı tarafından düzenlenecek ödül seremonisiyle babasının mirasını yerine getirecek.



Meadow güzel fotoğrafın altında şunları yazdı:



"Bu cumartesi @MontereyBayAquarium'da Okyanus Liderliği Ödül Sunumuyla babamın @PaulWalkerFdn'deki mirasını yerine getireceğim için heyecan duyuyorum.



Meg Kikkeri'ye burs sunacağız ve @AdrianGrenier's kendisine ait @LonelyWhale Vakfındaki çalışmalarını kutlayacağız. #dogood (iyilik yap)"



Paylaştığı fotoğrafta simsiyah saçları sırtına doğru dökülen genç kız deniz mavisi bir beyzbol şapkası takıyor.

Bir kızın kaybı: Meadow babasının ölümüyle sonuçlanan trajik trafk kazasından sonra 10,1 milyon Dolarlık ödeme aldı.

Sonsuza dek beraber: Meadow: "Bu vakfı kurmak istedim çünkü babamın bir parçasını dünyayla paylaşamak istiyorum. Onun bu yönünü diğerleriyle paylaşmak istiyorum." şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz Eylül ayında, eğer yaşasaydı 42 yaşına basacak olan Paul Walker anısına bir vakıf kuran kızı Meadow şunları söyledi:



"Denize, hayvanları kurtarmaya, insanlara yardım etmeye ve doğal iyi niyete olan tutkusu. Bu vakfı kurmak istedim çünkü onun bir parçasını dünyayla paylaşmak istiyorum. Onun o yönünü diğer kişilerle paylaşmak istiyorum."



Genç kız, deniz bilimleri araştırmalarını desteklemek için kurulmuş olan Paul Walker Vakfı tarafından düzenlenecek ödül seremonisinde babasının mirasını yerine getirecek.

Yola devam etmek: Fast and Furious yıldızının yaşasaydı 42. yaşına gireceği geçtiğimiz Eylül ayındaki doğumgününde kızı vakfın açılışını yaptı.

En iyi Paul Walker sahneleri

İşte oyuncunun en unutulmaz performanslarından birkaçı...