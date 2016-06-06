Paul Walker'ın adı kızının kurduğu vakıfta yaşayacak

2013 yılında meydana gelen trajik kazanın ardından 10,1 milyon Dolar ödeme alan Meadow Walker, ünlü oyuncunun mirasını, deniz bilimleri araştırmalarına fon sağlamak amacıyla kurulan Paul Walker Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreniyle yerine getirecek.
Sosyal medyada çok nadir fotoğraf paylaşan 17 yaşındaki Meadow, Instagram'dan okyanusa doğru bakarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Meadow güzel fotoğrafın altında şunları yazdı:
"Bu cumartesi @MontereyBayAquarium'da Okyanus Liderliği Ödül Sunumuyla babamın @PaulWalkerFdn'deki mirasını yerine getireceğim için heyecan duyuyorum.
Meg Kikkeri'ye burs sunacağız ve @AdrianGrenier's kendisine ait @LonelyWhale Vakfındaki çalışmalarını kutlayacağız. #dogood (iyilik yap)"
Paylaştığı fotoğrafta simsiyah saçları sırtına doğru dökülen genç kız deniz mavisi bir beyzbol şapkası takıyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında, eğer yaşasaydı 42 yaşına basacak olan Paul Walker anısına bir vakıf kuran kızı Meadow şunları söyledi:
"Denize, hayvanları kurtarmaya, insanlara yardım etmeye ve doğal iyi niyete olan tutkusu. Bu vakfı kurmak istedim çünkü onun bir parçasını dünyayla paylaşmak istiyorum. Onun o yönünü diğer kişilerle paylaşmak istiyorum."
Genç kız, deniz bilimleri araştırmalarını desteklemek için kurulmuş olan Paul Walker Vakfı tarafından düzenlenecek ödül seremonisinde babasının mirasını yerine getirecek.
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