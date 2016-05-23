Paul Walker'ın anısı yaşıyor

Dünyanın en çok izlenen filmlerinden biri olan "Hızlı ve Öfkeli" serisinin sekizinci filminin çekimlerinin başladığının haberini almıştık. Ancak sekizinci filmin vizyon ile buluşmasını beklerken bir önceki filmden önce gerçekleşen üzücü kazayı unutmak mümkün değil.
Kazadan sonra yaşananlar
Filmin genç aktörü Paul Walker ve arkadaşı Roger Rodas, bir araba kazasında hayatını kaybetmişti. Kazanın üzerinden iki buçuk yıl geçmesine rağmen hala bu elim olayın karanlık yüzü aydınlatılamadı. Birçok kişinin bildiğinin aksine Walker aracın şoför koltuğunda değildi. Hatta kaza sonucunda hayatta kalmasına rağmen sonrasında çıkan yangında hayatını kaybettiği avukatı tarafından açıklanmıştı. Ayrıca Rodas'ın karısının arabanın, kazaya neden olacak biçimde arızalı olduğuna dair kanıtlar bulduğu iddia reddedilmişti.
Bir de kazadan önce Paul Walker'ın son görüntülerine ulaşılmıştı. Walker'ın yapmış olduğu test sürüşünün videosunu GTChannel bulmuştu. İnternette paylaşılan video ve ondan gelecek olan tüm gelir de Paul Walker'ın kızının, babasının mirasını yaşatmak için kurmuş olduğu yardım kuruluşuna bağışlanacaktı.
Vin Diesel arkadaşını unutmuyor
Fast 8'in çekimleri çok yoğun bir programın içerisindeyken, bu yapımın en büyük yıldızlarından Vin Diesel de eski rol arkadaşının anısını yaşatmaya çalışıyor. Instagram'a Paul Walker ile birlikte bir röportajdayken çekilmiş bir fotoğrafını koyan ünlü aktör, paylaşımının altına da bazı açıklamalarda bulundu. Bu paylaşım Diesel'in Facebook adresinde filmin afişini paylaşmasından yaklaşık 1 ay sonra geldi.
Diesel, Fast and Furious'un eski filmlerinin ekibinde bulunanların bu yeni çekime gelerek onlara yardım ettiğinden söz etti. Daha sonra şu cümleler ile paylaşımına devam etti, "Onlar özel bir şey yapmak için buradalar. Onlardan biri bana haftanın sonunda geldi ve ortaya çıkan şeyin başarılı olduğunu söyledi. Bana baktı ve ekledi, Paul bununla gurur duyardı."
Fast and Furious ekibi Walker'la
Diesel için Paul'un kaybı zaten büyük bir yükken, filme sonradan dahil olan Scott Eastwood da bu acıyı ve onun getirmiş olduğu ağırlığı paylaşıyor. Filmdeki rolünü instagram'da yaptığı paylaşımda açıklamıştı. Scott, Walker ile olan ilişkisinden de bahsetti. Onunla yaptıkları sörflerden ve seyahatlerden de söz ederken kendisi için bir rol model olduğunu da belirtmeyi ihmal etmedi.
Film, bu çekimlerin bir kısmını Küba'da gerçekleştiriyor. Bu tercihi ile de Küba'da film çeken ilk Amerikan filmi olma özelliğinde. Film Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Chris Bridges'dan oluşan kadrosu ile 14 Nisan 2017 tarihinde vizyon ile buluşacak.
AHMET TOĞAÇ
23 Mayıs 2016 08:15
Paul Walker'ın anısı yaşıyor
Fast and Furious ekibi Walker'ın anısını olabildiğince yaşatmaya çalışıyor.
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