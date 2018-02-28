28 Şubat 2018 12:52 Paul Walker'ın hayatı film oluyor! 40 yaşındayken geçirdiği araba kazasında hayatını kaybeden Hızlı ve Öfkeli filminin yıldız oyuncusu Paul Walker’ın hayatı belgesel oluyor.

Paul Walker 12 Eylül 1973'de Kaliforniya'da doğmuştu. Henüz iki yaşındayken reklam filmlerinde oynamaya başlamıştı.1985 yılında TV dizilerinde rol almaya başladı.1999 yılında 'Varsity Blues' ve 'She's All That' filmlerinde rol alarak dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı.

İki sene sonraPaul Walker, Hızlı ve Öfkeli filminde Vin Diesel ile başrolü paylaşmaya başladı.Paul Walker, 30 Kasım 2013 tarihinde arkadaşının kullandığı bir arabanın kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Erken yaşta kaybettiğimiz başarılı oyuncunun hayatını ele alacak olan belgesel “I Am Paul Walker” ismini taşıyor olacak.Paramount Network, Network Entertainment ve Derik Murray’in hazırladığı projede, Paul Walker’ın rol arkadaşlarının ve en yakın arkadaşlarının röportajları bulunacak. Belgeselin yönetmenlik koltuğuna ise Ledger belgeselinin yönetmeni Adrian Buitenhuis oturuyor.