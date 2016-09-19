Önümüzdeki yıl, Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Fast 8 için sabırsızlanacağımız kesin. Ancak öyle görünüyor ki, 2001'de başlayan ve sürpriz bir şekilde bitmeyen Hızlı ve Öfkeli serisi devam edecek. 2019 ve 2021'e tarihlenen iki yeni Hızlı ve Öfkeli filmi duyruldu. Hızlı ve Öfkeli'nin son üçlemesi olacak olan Fast 8 ile birlikte planlanan iki yeni film, şimdiden serinin hayranlarında büyük bir heyecan yarattı. Vin Diesel, iki yıl arayala izleyeceğimiz bu üç filmle birlikte serinin sona ereceğini açıkladı. Peki bu filmlerde neler olacağı belli mi? Paul Walker'ın canlandırdığı Brian O'Conner'ın seri sonuna yaklaşırken geri dönebileceği konuşuluyor.
19 Eylül 2016 17:13
Paul Walker'ın karakteri Hızlı ve Öfkeli'ye geri dönebilir
Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu ve onuncu filmlerde Paul Walker'ın karakterine yer verebilir.
Önümüzdeki yıl, Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Fast 8 için sabırsızlanacağımız kesin. Ancak öyle görünüyor ki, 2001'de başlayan ve sürpriz bir şekilde bitmeyen Hızlı ve Öfkeli serisi devam edecek. 2019 ve 2021'e tarihlenen iki yeni Hızlı ve Öfkeli filmi duyruldu. Hızlı ve Öfkeli'nin son üçlemesi olacak olan Fast 8 ile birlikte planlanan iki yeni film, şimdiden serinin hayranlarında büyük bir heyecan yarattı. Vin Diesel, iki yıl arayala izleyeceğimiz bu üç filmle birlikte serinin sona ereceğini açıkladı. Peki bu filmlerde neler olacağı belli mi? Paul Walker'ın canlandırdığı Brian O'Conner'ın seri sonuna yaklaşırken geri dönebileceği konuşuluyor.
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