Paul Walker'ın karakteri Hızlı ve Öfkeli'ye geri dönebilir

Önümüzdeki yıl, Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Fast 8 için sabırsızlanacağımız kesin. Ancak öyle görünüyor ki, 2001'de başlayan ve sürpriz bir şekilde bitmeyen Hızlı ve Öfkeli serisi devam edecek. 2019 ve 2021'e tarihlenen iki yeni Hızlı ve Öfkeli filmi duyruldu. Hızlı ve Öfkeli'nin son üçlemesi olacak olan Fast 8 ile birlikte planlanan iki yeni film, şimdiden serinin hayranlarında büyük bir heyecan yarattı. Vin Diesel, iki yıl arayala izleyeceğimiz bu üç filmle birlikte serinin sona ereceğini açıkladı. Peki bu filmlerde neler olacağı belli mi? Paul Walker'ın canlandırdığı Brian O'Conner'ın seri sonuna yaklaşırken geri dönebileceği konuşuluyor.







Aslında böyle büyük film serileriyle ilgili bu iddialar ortaya çıktığında genellikle ya dedikodu ya da hayranların filmleri köpürtmek için uydurduğu şeyler olduğunu düşünüp bu iddialar üzerinde pek durmamayı seçiyoruz. Ancak işin ilginç bir boyutu var ki, bu haberin kaynağı Paul Walker'ın kardeşleri. Oldukça ilginç şeyler oluyor.

Caleb ve Cody Walker, serinin yönetmeni James Wan'a Paul Walker'ın trajik ölümünün ardından filmi O'Conner karakteriyle bitirebilmesi için yardım etmişti Furious 7'te. Walker kardeşler, Paul Walker'ın dublörlüğünü üstlenmiş ve yüzleri de Paul Walker'ın yüzüne dikkat çekici görsel efektlerle benzetilmişti. Şimdi ise Walker kardeşler, Vin Diesel'in kendilerine yaptığı bir tekliften bahsetti. Aslında tekliften ziyade, bunun kısa bir konuşma olduğunu da söyleyebiliriz.

Walker kardeşler, Entertainment Tonight'ta Game4Paul isimli bir bağış projesinden bahsederken Caleb Walker şöyle demiş:

"Vin ile yaklaşık bir saat süren bir telefon konuşması yaptım ve bunu ciddi anlamda konuştuk. Bize Paul'un karakterini geri getirmek isteyip istemeyeceğimizi sordu. Bu oldukça nazik bir davranış, çünkü hayranları biliyor ki Paul oralarda bir yerde." Walker kardeşler ayrıca, Universal Pictures ve Vin Diesel'in aileye karşı gösterdiği saygıyı ve yardımseverliği takdir ettiklerini belirtti.

Dürüst olmak gerekirse Paul Walker'ın canlandırdığı Brian O'Conner'n Furious 8'teki temsili oldukça şıktı. Ancak Vin Diesel'in bu karakteri yaşatmaya çalışmakla ilgili ısrarını henüz açıklamakta zorlanıyoruz. Eğer Furious 7'teki gibi doyurucu bir nitelikte olacaksa O'Conner elbette devam etmeli Hızlı ve Öfkeli serisinde. Ancak kabul etmemiz gerek ki, belki de O'Conner, gerçekten Paul Walker'ın karakteridir ve onun canlandırmaması karakterin ruhunu öldürebilir. Bunu, eğer proje gerçekleşirse göreceğiz.