Paul Walker'ın kızı davadan vazgeçti

2011 yapımı Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminden bir kare...

Paul Walker'ın kızı Meadow Walker, babasının ölümünün ardından Porsche firmasına açtığı davayı geri çekti.18 yaşındaki Meadow Walker, firma ile 16 Ekim itibariyle anlaşmaya vardı. Anlaşmanın şartlarının ise gizli olduğu belirtildi.Böylece Paul Walker'ın geçirdiği kazanın ardından Porsche firması için açılan dava düşmüş oldu.Paul Walker, 30 Kasım 2013'de Kaliforniya'da geçirdiği araba kazasının ardından 40 yaşında hayatını kaybetmişti.Araç kontrolden çıkmış, önce yol kenarındaki bir elektrik direğine çarpmış, ardından da bir ağaca çarparak alev almıştı.Kızı Meadow Walker, babasının içinde bulunduğu aracın tasarım hataları olduğunu iddia etmiş ve şirkete ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla dava açmıştı.Porsche firması ise kazanın tasarım hataları nedeniyle değil aşırı hız yüzünden meydana geldiğini savunmuştu.Polis, Walker'ın otopsi sonuçlarını açıkladığında da ünlü oyuncunun hayranları bir kez daha yıkılmıştı. Otopsi raporu Walker'ın kaza yaptığı an ölmediğini, kaza sonrası alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetiğini ortaya koymuştu. Kazada Paul Walker ile birlikte araçta bulunan arkadaşı Roger Rodas da hayatını kaybetmişti.Kazanın olduğu dönem çekimleri devam etmekte olan Hızlı ve Öfkeli 7 filmi için Paul Walker'ın kardeşi kamera karşısına geçmiş ve ünlü oyuncunun eksik kalan sahnelerini tamamlamıştı. CGI teknolojisi, özel kamera açıları ve doğru ışıkla birleşince aradaki farklı anlamak mümkün değil.40 yıllık hayatına büyük başarılar sığdıran Walker, ailesinin onu küçük yaşta dergi ve televizyon reklamları için yarışmalara sokmasıyla oyunculuk hayatına adım attı. Bir çocuk model olarak kariyerine başlayan Walker, 80'lerin sonundan 90'ların başına kadar birçok televizyon dizisinde küçük roller aldı.Ünlü aktör beyazperdedeki ilk çıkışını Reese Witherspoon ile birlikte kamera karşısına geçtiği 1998 yapımı Yaşamın Renkleri (Pleasantville) filmi ile yaptı.Walker ardından bir lise draması olan Varsity Blues adlı filmde James Van Der Beek ile rol aldı.1999'da bir gençlik komedisi olan She's All That filminde Freddie Prinze Jnr. ile birlikte oynadı.Ve Paul Walker, 2001 yılında milyonların sevgisini kazanacak filmde rol almayı başardı: Hızlı ve Öfkeli (The Fast and The Furious).Hızlı ve Öfkeli serisi dışında Walker o dönemde pek çok film için kamera karşısına geçti. Bunlardan biri 2005 yılında ünlü oyuncu Jessica Alba ile birlikte rol aldığı Maviliklere Doğru (Into the Blue) adlı yapım.Walker, 2006 yılında ise Kutup Macerası (Eight Below) adlı filmde yer aldı.Ünlü oyuncu yine 2006 yapımı olan ve Clint Eastwood'un yönettiği savaş filmi Flags Of Our Fathers filminde de rol aldı.Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filminin Brezilya galasında rol arkadaşları ve aynı zamanda yakın dostları olan Vin Diesel, Tyrese Gibson ve Ludacris ile birlikte.Hızlı ve Öfkeli ailesi altıncı film için bir arada...