Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
15 Kasım 2018 09:46

Paz de la Huerta harekete geçti

Geçtiğimiz yıllarda zincirleme bir şekilde ortalıklara saçılan Hollywood taciz skandalında sular durulmuyor. Aktrist Paz de la Huerta skandalın baş mimarı Harvey Weinstein'ı tecavüz suçlamasıyla dava etti.


Aralarında ünlü aktristlerin olduğu çok sayıda kadının itirafıyla başlayan Hollywood taciz skandalında yeni bir gelişme daha yaşandı. Oyuncu Paz de la Huerta, cinsel taciz iddialarının odağındaki film yapımcısı Harvey Weinstein'ı tecavüz suçlamasıyla dava etti.


Paz de la Huerta, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne açtığı davada Weinstein'ın 2010 yılında New York'ta kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve ardından kariyerini baltalamaya yönelik girişimlerde bulunduğunu ileri sürdü. 34 yaşındaki Huerta, Weinstein'a karşı çıkmasının ardından yapımcının kendisini oyuncu kadrosunda yer aldığı "Boardwalk Empire" televizyon dizisinden kovdurttuğunu iddia etti.



Weinstein'ın o günlerde New York Times gazetesinde yer alan Huerta'nın rol aldığı dizinin yönetmeni ve yürütücü yapımcısı olan Martin Scorsese ile konuşurken çekilmiş fotoğrafları kanıt olarak dava dilekçesinde yer aldı. Bugüne dek 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada, #metoo (ben de) etiketiyle kadınların uğradıkları cinsel tacizi dile getirmesi gerektiğine dikkati çeken kampanya başlatılmıştı.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir