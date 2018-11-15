15 Kasım 2018 09:46 Paz de la Huerta harekete geçti Geçtiğimiz yıllarda zincirleme bir şekilde ortalıklara saçılan Hollywood taciz skandalında sular durulmuyor. Aktrist Paz de la Huerta skandalın baş mimarı Harvey Weinstein'ı tecavüz suçlamasıyla dava etti.

Aralarında ünlü aktristlerin olduğu çok sayıda kadının itirafıyla başlayan Hollywood taciz skandalında yeni bir gelişme daha yaşandı. Oyuncu Paz de la Huerta, cinsel taciz iddialarının odağındaki film yapımcısı Harvey Weinstein'ı tecavüz suçlamasıyla dava etti.

Paz de la Huerta, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne açtığı davada Weinstein'ın 2010 yılında New York'ta kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve ardından kariyerini baltalamaya yönelik girişimlerde bulunduğunu ileri sürdü. 34 yaşındaki Huerta, Weinstein'a karşı çıkmasının ardından yapımcının kendisini oyuncu kadrosunda yer aldığı "Boardwalk Empire" televizyon dizisinden kovdurttuğunu iddia etti.

Weinstein'ın o günlerde New York Times gazetesinde yer alan Huerta'nın rol aldığı dizinin yönetmeni ve yürütücü yapımcısı olan Martin Scorsese ile konuşurken çekilmiş fotoğrafları kanıt olarak dava dilekçesinde yer aldı. Bugüne dek 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada, #metoo (ben de) etiketiyle kadınların uğradıkları cinsel tacizi dile getirmesi gerektiğine dikkati çeken kampanya başlatılmıştı.