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Sinema>  Sinema Haberleri
10 Ekim 2018 09:18

Paz Vega Rambo’ya transfer oldu

Merakla beklenen Rambo 5’in kadrosu şekillenmeye başladı.


Bir neslin hayranlık duyduğu Rambo, yeni bir filmle geri dönüyor. Beyazperdenin en uzun soluklu serilerinden biri olan Rambo’ya Goya ödüllü İspanyol aktrisPaz Vegadahil oldu. Oyuncu filmde üvey kardeşi Meksikalı uyuşturucu karteli tarafından kaçırılan Carmen Delgado isimli bir muhabiri oynayacak.


Filmin başrolünde serinin şimdiye kadarki tüm yapımlarda başrolü üstlenen üç Oscar adayı, Altın Küre ödüllüSylvester Stalloneyer alıyor. Adrian Grunberg’in yönetmenliğini üstlendiği yapımın senaryosunda başrol Stallone veMatthew Cirulnick’in imzası bulunuyor.


Yeni devam halkasında, eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde travma sonrası stres bozukluğu ile baş etmeye çalışırken buluyoruz. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır.


Çekimleri şu sıralarda Bulgaristan ve İspanya’da devam eden “Rambo 5”in önümüzdeki sene vizyona girmesi bekleniyor.


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