Oldukça hareketli bir sinema sezonu geride kalmak üzere. İşte 2018 yılının şimdiye kadar gişede rekorlar kıran ilk 15 filmi!

“Baba 1.5“ filminin kadrosunda Rüzgar Erkoçlar ve Peker Açıkalın'ın dışında, Nilay Duru, Hakan Bilgin, Deniz Özerman, Haldun Boysan, Ali Erkazan ve İçerde dizisinden tanıdığımız Minik karakterine can veren Seyithan Özdemir yer alıyor.

Yönetmenliğini Deniz Denizciler’in yaptığı, yapımcılığını Demir yapım'ın üstlendiği başrollerinde ise Peker Açıkalın ve Rüzgar Erkoçlar’ın yer aldığı Baba 1.5 filminin çekimleri tamamlandı. 14 Eylül'de gösterime girmesi planlanan filmde Peker Açıkalın bir mafya babasını canlandırırken, Rüzgar Erkoçlar ise mafya babasının oğlunu canlandırıyor. Efsane “Godfather” serisini Türk usulü mafya komedi tadında beyaz perdeye taşıyacak.

31 Ağustos 2018 17:02 Peker Açıkalın ve Rüzgar Erkoçlar aynı filmde Başrollerini Peker Açıkalın ile Rüzgar Erkoçlar’ın paylaştığı Baba 1.5 filminin ilk fragmanı yayımlandı.

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