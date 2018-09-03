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3 Eylül 2018 11:36

Penceredeki Kadın’ın oyuncu kadrosu belli oldu

Penceredeki Kadın (The Woman in The Window) romanı Amy Adams’ın başrolü ve dev oyuncu kadrosuyla beyazperdeye aktarılıyor!


Türkiye’de Pena Yayınları tarafından Ocak ayında okuyucuyla buluşan psikolojik gerilim romanı Penceredeki Kadın’ın sinema uyarlamasında kitabın ana karakteri Anna Fox’u beş kez Oscar’a aday gösterilen oyuncu Amy Adams canlandırıyor. Gerilim dolu hikâyede başarılı oyuncuya Alistair Russell rolüyle Akademi Ödüllü oyuncu Gary Oldman eşlik ederken filmin diğer önemli isimleri arasında Wyatt Russell ve Julianne Moore yer alacak.


Arrival, American Hustle, Enchanted ve Nocturnal Animals filmlerinden tanıdığımız Amy Adams, Anna Fox rolünde New York’ta yalnız yaşayan ve agorafobiden mustarip eski bir psikoloğun komşularını gözetlerken tanık olduğu gerilim dolu hikâyenin merkezinde yer alıyor.


Okuyucuyla buluşmadan film hakkı FOX 2000 tarafından alınan romanın sinemaya uyarlamasının yönetmen koltuğunda Atonement, Anna Karenina ve Darkest Hour gibi filmleri ile tanınan Joe Wrightyer alacak. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Amelie ve A Very Long Engagement gibi filmlerle bilinen Bruno Delbonnelüstlenirken senaryosunu da Pulitzer ödüllü senarist Tracy Lettskaleme alıyor. A.J. Finn’in kitabını ekrana taşıyan yapımcılar ise Oscar ödüllü Scott Rudinve Oscar’a aday gösterilen Eli Bush.


Penceredeki Kadın (The Woman in The Window), 4 Ekim 2019’da sinemalarda.


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