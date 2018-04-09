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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Nisan 2018 03:40

Penelope Cruz & Javier Bardem ikilisi aynı filmde!

Ünlü evli çift, Farhadi'nin yönettiği, Cannes'ın açılış filmi olan Everybody Knows'da birlikteler.



A Seperation, The Salesman gibi müthiş filmleriyle adından söz ettiren, son dönemin en büyük sinemacılarından biri olan Asghar Farhadi'nin İspanyolca çektiği ilk film olan Todos lo Saben (Everybody Knows), Cannes Film Festivali'nin açılışını yapacak. Filmde başrollerde ünlü ve beğenilen evli çift Javier Bardem ve Penelope Cruz var.


Farhadi, kendisinden bekleyeceğimiz üzerebazı gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalan ve parçalarına ayrılan farklı bir aile motifi sergiliyor bu filminde.Mayıs ayında Cannes'da prömiyerini yapacak olan filmin fragmanı yayınlandı, izliyoruz.


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