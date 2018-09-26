People's Choice Awards adayları belli oldu

44. Halkın Seçimi Ödülleri’nde (People's Choice Awards) adaylar açıklandı. Hayranlar tarafından belirlenen adaylar film, televizyon, müzik, sosyal medya ve popüler kültür alanlarında 13’ü yeni olmak üzere 43 ayrı kategoriye ayrıldı. 1996 yılından bu yana ilk defa Ocak ayında yapılmayan Halkın Seçimi Ödülleri Töreni,11 Kasım tarihinde düzenlenecek. Adaylar gibi kazananlar da hayranların oylarıyla belirlenecek. İşte adayların tamamı:
En İyi Film
Black Panther
Avengers: Sonsuzluk Savaşı
İnanılmaz Aile 2
Özgürlüğün Elli Tonu
Sessiz Bir Yer
En İyi Komedi Filmi
Love, Simon
Blockers
Beni Satan Casus
Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz
Crazy Rich Asians
En İyi Aksiyon Filmi
Black Panther
Avengers: Sonsuzluk Savaşı
Deadpool 2
Jurassic World: Yıkılmış Krallık
Ocean's 8
En İyi Drama Filmi
Özgürlüğün Elli Tonu
12 Savaşçı
Kızıl Serçe
Midnight Sun
Sessiz Bir Yer
En İyi Aile Filmi
İnanılmaz Aile 2
Zamanda Kıvrılma
Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili
I Can Only Imagine
Christopher Robin
En İyi Erkek Film Yıldızı
Chris Hemsworth,Avengers: Sonsuzluk Savaşı
Robert Downey Jr.,Avengers: Sonsuzluk Savaşı
Chadwick Boseman, Black Panther
Chris Pratt,Jurassic World: Yıkılmış Krallık
Nick Robinson, Love, Simon
En İyi Kadın Film Yıldızı
Scarlett Johansson,Avengers: Sonsuzluk Savaşı
Sandra Bullock, Ocean's 8
Anne Hathaway, Ocean's 8
Lily James,Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz
Bryce Dallas Howard,Jurassic World: Yıkılmış Krallık
En İyi Drama Filmi Yıldızı
John Krasinski, Sessiz Bir Yer
Emily Blunt,Sessiz Bir Yer
Jennifer Lawrence, Kızıl Serçe
Chris Hemsworth, 12 Savaşçı
Jamie Dornan,Özgürlüğün Elli Tonu
En İyi Komedi Filmi Yıldızı
Melissa McCarthy, Life of the Party
John Cena, Blockers
Nick Robinson, Love, Simon
Amanda Seyfried,Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz
Mila Kunis, Beni Satan Casus
En İyi Aksiyon Filmi Yıldızı
Chris Hemsworth, Avengers:Sonsuzluk Savaşı
Ryan Reynolds, Deadpool 2
Chadwick Boseman, Black Panther
Danai Gurira, Black Panther
Chris Pratt,Jurassic World: Yıkılmış Krallık
En İyi Dizi
This Is Us
Grey's Anatomy
The Big Bang Theory
13 Reasons Why
Shadowhunters: The Mortal Instruments
En İyi Drama Dizisi
This Is Us
Grey's Anatomy
13 Reasons Why
Riverdale
The Handmaid's Tale
En İyi Komedi Dizisi
The Big Bang Theory
Modern Family
Black-ish
Orange Is the New Black
The Good Place
En İyi Erkek Televizyon Yıldızı
Andrew Lincoln, The Walking Dead
Cole Sprouse, Riverdale
Justin Chambers, Grey's Anatomy
Freddie Highmore, The Good Doctor
Harry Shum Jr., Shadowhunters: The Mortal Instruments
En İyi Kadın Televizyon Yıldızı
Ellen Pompeo, Grey's Anatomy
Mandy Moore, This Is Us
Camila Mendes, Riverdale
Viola Davis, How to Get Away With Murder
Katherine McNamara, Shadowhunters: The Mortal Instruments
En İyi Drama Dizisi Yıldızı
Ellen Pompeo, Grey's Anatomy
Mariska Hargitay, Law & Order: SVU
KJ Apa, Riverdale
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Katherine Langford, 13 Reasons Why
En İyi Komedi Dizisi Yıldızı
Jim Parsons, The Big Bang Theory
Donald Glover, Atlanta
Kristen Bell, The Good Place
Sofia Vergara, Modern Family
Drew Barrymore, Santa Clarita Diet
En İyi Art Arda İzlenebilen Dizi
Outlander
Queer Eye
Shadowhunters: The Mortal Instruments
13 Reasons Why
Shameless
En İyi Fantastik/Bilim Kurgu Dizisi
Supernatural
The Originals
The Expanse
Wynonna Earp
Shadowhunters: The Mortal Instruments