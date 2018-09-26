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26 Eylül 2018 09:15

People's Choice Awards adayları belli oldu

Bu yıl 44’üncüsü yapılacak olan Halkın Seçimi Ödülleri’nde (People's Choice Awards) adaylar açıklandı.


44. Halkın Seçimi Ödülleri’nde (People's Choice Awards) adaylar açıklandı. Hayranlar tarafından belirlenen adaylar film, televizyon, müzik, sosyal medya ve popüler kültür alanlarında 13’ü yeni olmak üzere 43 ayrı kategoriye ayrıldı. 1996 yılından bu yana ilk defa Ocak ayında yapılmayan Halkın Seçimi Ödülleri Töreni,11 Kasım tarihinde düzenlenecek. Adaylar gibi kazananlar da hayranların oylarıyla belirlenecek. İşte adayların tamamı:


En İyi Film


Black Panther
Avengers: Sonsuzluk Savaşı
İnanılmaz Aile 2
Özgürlüğün Elli Tonu
Sessiz Bir Yer


En İyi Komedi Filmi


Love, Simon
Blockers
Beni Satan Casus
Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz
Crazy Rich Asians


En İyi Aksiyon Filmi


Black Panther
Avengers: Sonsuzluk Savaşı
Deadpool 2
Jurassic World: Yıkılmış Krallık
Ocean's 8


En İyi Drama Filmi


Özgürlüğün Elli Tonu
12 Savaşçı
Kızıl Serçe
Midnight Sun
Sessiz Bir Yer


En İyi Aile Filmi


İnanılmaz Aile 2
Zamanda Kıvrılma
Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili
I Can Only Imagine
Christopher Robin


En İyi Erkek Film Yıldızı


Chris Hemsworth,Avengers: Sonsuzluk Savaşı
Robert Downey Jr.,Avengers: Sonsuzluk Savaşı
Chadwick Boseman, Black Panther
Chris Pratt,Jurassic World: Yıkılmış Krallık
Nick Robinson, Love, Simon


En İyi Kadın Film Yıldızı


Scarlett Johansson,Avengers: Sonsuzluk Savaşı
Sandra Bullock, Ocean's 8
Anne Hathaway, Ocean's 8
Lily James,Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz
Bryce Dallas Howard,Jurassic World: Yıkılmış Krallık


En İyi Drama Filmi Yıldızı


John Krasinski, Sessiz Bir Yer
Emily Blunt,Sessiz Bir Yer
Jennifer Lawrence, Kızıl Serçe
Chris Hemsworth, 12 Savaşçı
Jamie Dornan,Özgürlüğün Elli Tonu


En İyi Komedi Filmi Yıldızı


Melissa McCarthy, Life of the Party
John Cena, Blockers
Nick Robinson, Love, Simon
Amanda Seyfried,Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz
Mila Kunis, Beni Satan Casus


En İyi Aksiyon Filmi Yıldızı


Chris Hemsworth, Avengers:Sonsuzluk Savaşı
Ryan Reynolds, Deadpool 2
Chadwick Boseman, Black Panther
Danai Gurira, Black Panther
Chris Pratt,Jurassic World: Yıkılmış Krallık


En İyi Dizi


This Is Us
Grey's Anatomy
The Big Bang Theory
13 Reasons Why
Shadowhunters: The Mortal Instruments


En İyi Drama Dizisi


This Is Us
Grey's Anatomy
13 Reasons Why
Riverdale
The Handmaid's Tale


En İyi Komedi Dizisi


The Big Bang Theory
Modern Family
Black-ish
Orange Is the New Black
The Good Place


En İyi Erkek Televizyon Yıldızı


Andrew Lincoln, The Walking Dead
Cole Sprouse, Riverdale
Justin Chambers, Grey's Anatomy
Freddie Highmore, The Good Doctor
Harry Shum Jr., Shadowhunters: The Mortal Instruments


En İyi Kadın Televizyon Yıldızı


Ellen Pompeo, Grey's Anatomy
Mandy Moore, This Is Us
Camila Mendes, Riverdale
Viola Davis, How to Get Away With Murder
Katherine McNamara, Shadowhunters: The Mortal Instruments


En İyi Drama Dizisi Yıldızı


Ellen Pompeo, Grey's Anatomy
Mariska Hargitay, Law & Order: SVU
KJ Apa, Riverdale
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Katherine Langford, 13 Reasons Why


En İyi Komedi Dizisi Yıldızı


Jim Parsons, The Big Bang Theory
Donald Glover, Atlanta
Kristen Bell, The Good Place
Sofia Vergara, Modern Family
Drew Barrymore, Santa Clarita Diet


En İyi Art Arda İzlenebilen Dizi


Outlander
Queer Eye
Shadowhunters: The Mortal Instruments
13 Reasons Why
Shameless


En İyi Fantastik/Bilim Kurgu Dizisi


Supernatural
The Originals
The Expanse
Wynonna Earp
Shadowhunters: The Mortal Instruments


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