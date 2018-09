People's Choice Awards adayları belli oldu

44. Halkın Seçimi Ödülleri’nde (People's Choice Awards) adaylar açıklandı. Hayranlar tarafından belirlenen adaylar film, televizyon, müzik, sosyal medya ve popüler kültür alanlarında 13’ü yeni olmak üzere 43 ayrı kategoriye ayrıldı. 1996 yılından bu yana ilk defa Ocak ayında yapılmayan Halkın Seçimi Ödülleri Töreni,11 Kasım tarihinde düzenlenecek. Adaylar gibi kazananlar da hayranların oylarıyla belirlenecek. İşte adayların tamamı:

En İyi Film

Black Panther

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

İnanılmaz Aile 2

Özgürlüğün Elli Tonu

Sessiz Bir Yer

En İyi Komedi Filmi

Love, Simon

Blockers

Beni Satan Casus

Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz

Crazy Rich Asians

En İyi Aksiyon Filmi

Black Panther

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Deadpool 2

Jurassic World: Yıkılmış Krallık

Ocean's 8

En İyi Drama Filmi

Özgürlüğün Elli Tonu

12 Savaşçı

Kızıl Serçe

Midnight Sun

Sessiz Bir Yer

En İyi Aile Filmi

İnanılmaz Aile 2

Zamanda Kıvrılma

Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili

I Can Only Imagine

Christopher Robin

En İyi Erkek Film Yıldızı

Chris Hemsworth,Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Robert Downey Jr.,Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Chadwick Boseman, Black Panther

Chris Pratt,Jurassic World: Yıkılmış Krallık

Nick Robinson, Love, Simon

En İyi Kadın Film Yıldızı

Scarlett Johansson,Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Sandra Bullock, Ocean's 8

Anne Hathaway, Ocean's 8

Lily James,Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz

Bryce Dallas Howard,Jurassic World: Yıkılmış Krallık

En İyi Drama Filmi Yıldızı

John Krasinski, Sessiz Bir Yer

Emily Blunt,Sessiz Bir Yer

Jennifer Lawrence, Kızıl Serçe

Chris Hemsworth, 12 Savaşçı

Jamie Dornan,Özgürlüğün Elli Tonu

En İyi Komedi Filmi Yıldızı

Melissa McCarthy, Life of the Party

John Cena, Blockers

Nick Robinson, Love, Simon

Amanda Seyfried,Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz

Mila Kunis, Beni Satan Casus

En İyi Aksiyon Filmi Yıldızı

Chris Hemsworth, Avengers:Sonsuzluk Savaşı

Ryan Reynolds, Deadpool 2

Chadwick Boseman, Black Panther

Danai Gurira, Black Panther

Chris Pratt,Jurassic World: Yıkılmış Krallık

En İyi Dizi

This Is Us

Grey's Anatomy

The Big Bang Theory

13 Reasons Why

Shadowhunters: The Mortal Instruments

En İyi Drama Dizisi

This Is Us

Grey's Anatomy

13 Reasons Why

Riverdale

The Handmaid's Tale

En İyi Komedi Dizisi

The Big Bang Theory

Modern Family

Black-ish

Orange Is the New Black

The Good Place

En İyi Erkek Televizyon Yıldızı

Andrew Lincoln, The Walking Dead

Cole Sprouse, Riverdale

Justin Chambers, Grey's Anatomy

Freddie Highmore, The Good Doctor

Harry Shum Jr., Shadowhunters: The Mortal Instruments

En İyi Kadın Televizyon Yıldızı

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

Mandy Moore, This Is Us

Camila Mendes, Riverdale

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Katherine McNamara, Shadowhunters: The Mortal Instruments

En İyi Drama Dizisi Yıldızı

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

Mariska Hargitay, Law & Order: SVU

KJ Apa, Riverdale

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Katherine Langford, 13 Reasons Why

En İyi Komedi Dizisi Yıldızı

Jim Parsons, The Big Bang Theory

Donald Glover, Atlanta

Kristen Bell, The Good Place

Sofia Vergara, Modern Family

Drew Barrymore, Santa Clarita Diet

En İyi Art Arda İzlenebilen Dizi

Outlander

Queer Eye

Shadowhunters: The Mortal Instruments

13 Reasons Why

Shameless

En İyi Fantastik/Bilim Kurgu Dizisi

Supernatural

The Originals

The Expanse

Wynonna Earp

Shadowhunters: The Mortal Instruments