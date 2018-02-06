Pera Film'den yeni program: Bölünmüş Benlik!

Pera Film’in 07 Şubat - 04 Mart tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşturduğu Bölünmüş Benlik film programı, kimlik, temsil ve görenek kavramlarının beyazperdedeki yansımalarını araştırıyor. Özellikle psikiyatri konulu filmleri mercek altına alan seçkide, dokuz film yer alıyor.

"Akıl rahatsızlığı” çeken bireylerin birbirleri ile etkileşimlerini incelerken, “deliliğin” her ne kadar ıstıraplı da olsa sosyal açıdan olumlu sonuçlar da doğurabileceği konusunda saptamalar içeren Sığınak (Peter Robinson, 1972), R.D.Laing’in yaşamından öyküler barındırıan Siz Eskiden R.D. Laing Miydiniz? (Kirk Tougas, Thomas Shandel, 1989), İskoç psikiyatristin Düğümler kitabından sayfaların, yönetmen David Lamelas tarafından filme çekilmesinden oluşan R.D. Laing’in ‘Düğümler’ini Filme Okumak (David Lamelas, 1970), asi kızları ile baş etmeye çalışan orta sınıf bir anne babanın öyküsünü anlatan Aile Hayatı (David Lamelas, 1971), genç bir kadının sevgilisinin ani intiharını kendi özgürlüğüne kavuşmak amacıyla değerlendirmesini işlen Morvern Callar (Lynne Ramsay, 2002), bir anne ile büyüdüğünde seri katile dönüşen oğlu arasındaki ilişkiyi ele alan Kevin Hakkında Konuşmalıyız (Lynne Ramsay, 2011), moda dünyasının acımasız yüzünü genç model Jesse’nin hikâyesi üzerinden görselleştiren korku filmi Neon Şeytan (Nicolas Winding Refn, 2016), Brooklyn sokaklarında yaşayan Frankie’nin kimliğini sorgulamasını ve kendini keşfetme çabasını konu alan Plaj Fareleri (Eliza Hittman, 2017) ve aile, suçluluk duygusu ve sınıf ayrımı gibi kavramları karanlık bir fantastik öykü eşliğinde ele alan, bol yıldızlı Kutsal Geyiğin Ölümü (Yorgos Lanthimos, 2017) seyircilerin karşısına çıkacak olan filmler...

Pera Film’in Bölünmüş Benlik adlı programı, 7 Şubat - 4 Mart 2018 tarihleri arasında ücretsiz izlenebilir.