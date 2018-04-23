Permission/İlişki Durumu: Açık İlişki Film Eleştirisi

Toplumun sizden beklediği evcilik oyununun kurallarını değiştirip, taşları yerinden oynatıyor. Klasik romantik-komedi anlayışını ters köşe eden bir yapım, farklı bir şeyler arayanlar için gönül rahatlığıyla şans verebilecekleri bir Amerikan Bağımsızı…



Üniversiteden beri aynı kişiyle birliktesiniz. Hayatınızın en deli çağları denilebilecek 20’li yaşlar sadece onunla geçmiş. Bir bakmışsınız yaş 30 olmuş… Dışarıdan bakınca gıpta edilen, parmakla gösterilen bir çiftisiniz ama ilişkiniz orta yaşlı bir çiftin evliliğinden hallice… Üstelik tüm hayatınızı bu adamla geçirmeye karar verecek imzayı atmadan önce aynaya bakıp kendinize şu soruları hiç sormamışsınız bile; gerçekten bu hayatı sürdürmek istiyor muyum? Tüm yaşamımı bu adamla geçirmeye hazır mıyım? Evlenmek istediğime emin miyim? Kalbim hala çarpıyor mu? İşte tam da bu sorulardan hareketle ilerleyen filmimiz seyircisine her çiftin ilişkileri boyunca belki de bir kez aklından geçmiş bu soruları soruyor. Toplumun sizden beklediği evcilik oyununun kurallarını değiştirip, taşları yerinden oynatıyor. Kısa sürede sizi avucunun içine alıp kendinize ve ilişkinize dair sorular sormanıza sebep oluyor.

Filmin tüm yükünün sırtlayıp götüren Vicky Cristina Barcelona filmindeki Vicky rolüyle ile Altın Küre adayı olan Rebecca Hall “Anna” rolünde yine çok başarılı. Kendisi bana göre genç kuşağın en yetenekli oyuncularından bir tanesi ve bugüne kadar izlediğim her rolünün de altından başarıyla kalktı. Ancak belki de Vicky rolündeki kariyerindeki en top performansı sergilemiş olmasından ileri gelen bir hissiyatla kendisinin ters romantik filmler, kararsız-kafası karışık kadın psikolojileri gibi bu tarz hikaye anlatımları için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. Rolü oynamıyor adeta yaşıyor, o kadın oluyor. Böylece siz de hiç zorlanmadan hikayenin bir tarafı oluveriyorsunuz.

Film; 34 yaşındaki yönetmeni Brian Crano’nun tutarlı, sahici ve derinlikli senaryosuyla da dikkate değer… Özellikle filmin yan hikayesi olarak yer alan gay çift karikatürize edilmeden, gerçekten olması gerektiği gibi perdeye yansıtılmış. Bu açıdan da ayrı bir takdiri hak ediyor. Dan Stevens, Rebecca Hall’a gayet güzel eşlik ediyor ancak Hall’un ezici performansları pek çok kez kendisinin önüne geçiyor.

İlişki Durumu, klasik romantik-komedi anlayışını ters köşe eden bir yapım olarak öne çıkıyor. Üstelik öyle izle-unut popcornlarından da çok uzak. Yaralarınızı kaşımaktan hatta yer yer onları kanatmaktan hiç çekinmiyor. Yer yer de oldukça muzip ve hınzır haliyle kalbinizi ısıtmaktan geri durmuyor. Romantik komedi türünü sevip farklı bir şeyler arayanlar için gönül rahatlığıyla şans verebilecekleri bir Amerikan Bağımsızı…

Puan: 7,5/10

Gizem Ertürk