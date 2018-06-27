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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Haziran 2018 10:15

Pierce Brosnan, Tom Hardy dedi!

Bond kim olacak tartışmaları devam ediyor.



James Bond malum sürekli değişen ve yenilenen bir karakter. Yakında bu rolde farklı bir oyuncuyu görmemiz an meselesi. Şimdiye kadar Tom Hiddleston, Gillian Anderson gibi oyuncuların adı bu rolle birlikte anıldı ama Daniel Craig son bir kez daha geri dönmeye karar verdi. Yine de bir sonraki James Bond filmi için yeni bir oyuncu seçilmesi şart.


25. filmin çalışmaları devam ederken rolün yeni sahibi kim olacak diye konuşmaya başlandı. Eski James Bond Pierce Brosnan kendi adayını ortaya koydu. The Mail’ın gerçekleştirdiği röportajda oyuncu şu sözleri sarf etti: “Bence Tom Hardy'den çok iyi James Bond olur. Onun bu rolü devraldığını görmek beni mutlu eder. Bu karaktere biraz hareket katacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Bond bu şekilde ortaya çıkar.”

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    James Bond
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