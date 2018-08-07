Pizza kutusunda kahkaha var!

Sinema salonlarına kahkaha bu sefer pizza kutusunda geliyor! Yapımcılığını TRY Yapım’ın üstlendiği “Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet” 30 Ağustos Perşembe günü sinemaseverler ile buluşacak. Başrollerini Emre Mutlu, Hakan Bulut, Gökhan Yıkılkan, Ayhan Taş, Arzu Oruç ve Şafak Sezer’in üstlendiği film, Türkiye’nin en komiklerini buluşturarak sezonu açıyor.

“Bir motokuryenin başına en fazla ne gelebilir ki?” sorusuna 94 dakikalık aksiyon ve kahkaha dolu bir cevap vermeye hazırlanan film çok eğlendirecek. Pizzaları çalınan, bozuk asansörler hep kendisini bulan, Türkçe bilmeyen müşterilerle anlaşmaya çalışan Gürbüz’ün (Emre Mutlu) pizzaları bu sefer yanlış zamanda yanlış yere gidince belanın rengi çok değişecek!

Yapımcılığını TRY Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Emre Mutlu'nun kaleme aldığı, Orhan Erkal'ın yönetmenliğini yaptığı, "Gürbüz Hadi Allah'a Emanet" filmi 30 Ağustos'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek. Filmle aynı adı taşıyan söz ve müziği Yener Çevik'e ait "Hadi Allah'a Emanet" isimli şarkının klibi yayınlandı.