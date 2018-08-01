Pokemonlar geri dönüyor

Geçtiğimiz yıl Pokémon the Movie: I Choose You! animasyon filminden sonra sessizliğini koruyan Pokemon Company Internationalgeçtiğimiz günlerde yeni filmin müjdesini fragmanıyla birlikte verdi.

Her zamanki gibi Ash ve Pikachu’nun odakta olacağı filmde tanıdık karakterlerin yanı sıra yeni karakterleri de ilk defa bu filmle birlikte tanıyacağız. The Power Us’ta bir sahil kasabasını yıkımdan kurtarmak için yola çıkan Ash ve Pikachu ikilisinin başına gelen maceraları izleyeceğiz. Filmin vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.