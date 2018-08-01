Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
1 Ağustos 2018 09:31

Pokemonlar geri dönüyor

Yeni Pokemon filmi The Power Us’tan ilk fragman yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl Pokémon the Movie: I Choose You! animasyon filminden sonra sessizliğini koruyan Pokemon Company Internationalgeçtiğimiz günlerde yeni filmin müjdesini fragmanıyla birlikte verdi.

Her zamanki gibi Ash ve Pikachu’nun odakta olacağı filmde tanıdık karakterlerin yanı sıra yeni karakterleri de ilk defa bu filmle birlikte tanıyacağız. The Power Us’ta bir sahil kasabasını yıkımdan kurtarmak için yola çıkan Ash ve Pikachu ikilisinin başına gelen maceraları izleyeceğiz. Filmin vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir