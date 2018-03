8 Temmuz 2016 17:13 Pokémon GO'nun yankıları sürerken izlemeniz gereken Pokémon filmleri Doksanlarda çocukluğumuzun en tatlı anısıydı, şimdi de telefonlara taşınıyor! Pokémon GO anılarımızı canlandırmaya geliyor.

Pokémon ile büyüyen nesil, çok büyük bir imtihanla karşı karşıya. Pokémon GO isimli bir oyun, tüm dünyayı bu hafta içerisinde kısıtlı bir çevrede yayımlanmasına rağmen etkisi atına aldı. Pokémon Go, akıllı telefonlar aracılığıyla oynanıyor ve çevrenizi keşfederek Pokémon yakalamanızı sağlıyor. Şimdiden tüm sosyal medya platformlarında bu oyun hakkında konuşuluyor. Öyle ki, kimi yakaladığı Pokémon'u paylaşırken, kimisi oyunla ilgili türlü sorularına cevap arıyor. Bu fırtına henüz bitmemişken, aslında kolay kolay bitecek gibi de görünmüyorken, bizi sinema salonlarına dolduran Pokémon filmlerine de şöyle bir bakmak gerektiğini düşündük. Bu filmler, hem seriden geçen yıllarla uzaklaşanların hafızasını tazeleyecek hem de tekrar izlemek isteyenler için bir fırsat doğuracak. Filmleri yerden yere vurulsa da bu harika seri, gerçekten taçlandırılmayı ve saygıyla anılmayı hak ediyor. Üstelik hiçbirimizin hayatında etkili olmasa, şimdi 20'lerinde hatta 30'larında olan o nesil koskoca akıllı telefonlarıyla Bulbasaur peşinde koşar mı? Kilometrelerce yürüyüp Pokémon yakalamak için Kadıköy sokaklarını arşınlar mı? Dünyanın her yerinden film eleştirmenleri bazen filmleri eleştirirken fazla acımasız davranıyor. Özellikle çocukluğumuzu peşinde koşturduğumuz yapımlara konu gelince. Pokémon bizi büyüttü, biz de onu büyüttük. Gururla ve son kez: Pika pika!

Pokemon - Ilk Film (1998)







Yönetmen: Kunihiko Yuyama, Michael Haigney

Oyuncular: Veronica Taylor, Rachael Lillis, Eric Stuart

IMDb Puanı: 5.9

Metascore: 35

Orijinal Adı: Gekijô-ban poketto monsutâ - Myûtsû no gyakushû

Hakkında onlarca farklı yorum yapıldı. İlk Pokémon filmi, müthiş bir merakla bekleniyordu. Beğeneni çok beğendi, beğenmeyeni de yerin dibine soktu. bazıları çok büyük beklentiden dolayı beğenmedi, bazıları Pokémon'un bir "pazarlama harikası" olduğunun bu filmle tescillendiğini söyledi. Sahi, aksini kim iddia etti ki? Pokémon, elbette ki bir pazarlama dehasıydı. Bunu filmi eleştirmek için kullanmak pek de mantıklı olmasa gerek.

Filmde bilim insanları, Mewtwo isimli bir Pokémon geliştiriyorlardı. Ancak Mewtow ve onun öyküsü kontrolden çıkıyordu. 1998 yapımı bu film, kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Eğer bu haftasonu gerçek bir Pokémon macerasına başlamak istiyorsanız, bunu kaçırmayın. Bu ilk film, film üçlemesi için harika bir başlangıç olacak. Ayrıca, eğer çizgi diziden birkaç bölüm izliyorsanız, araya farklı bir macera sıkıştırmak için bire bir! Mewtow, oldukça sevilmişti bu filmin ana karakteri olarak.











O Pokémon 2 - En Güçlü (1999)







Yönetmen: Kunihiko Yuyama, Michael Haigney

Oyuncular: Rica Matsumoto, Madeleine Blaustein, Mayumi Iizuka

IMDb Puanı: 5.9

Metascore: 28

Orijinal Adı: Gekijô-ban poketto monsutâ: Maboroshi no pokemon: Rugia bakutan

Serinin makus kaderi, filmlerinin yüksek bir beğeniye ulaşamaması. Bu konuda tarafsızlığımızı koruyamayıp tüm filmlere duyduğumuz sevgiden dolayı olsa gerek, eleştirilere katılamıyoruz. En kötü Pokémon filmi, bir daha filminin çekilmeyeceğiyle ilgili yapılan bir basın toplantısı olabilir ancak; onunla büyüyen nesil için!



New York Daily News'e filmi yazan Elizabeth Weltzman, filmle ilgili "öyle ya da böyle, kesinlikle izlemeniz gerek" demiş. Ancak yapılan yorumların birçoğu oldukça ağır eleştiriler içeriyor. Sözgelimi USA Today'e Mike Clark filmle igili "genişletilmiş bir dizi bölümü gibi hissettiriyor" demiş.



Ash Ketchum, ateş, buz ve şimşeğin bir araya getirerek Orange Islands'taki dengeyi yeniden sağlamaya çalışır. Oldukça zor bu macera, herkes için unutulmaz bir serüvene dönüşür. Kim bu filmdeki mücadeleyi unutabiliyor ki?









Pokémon: Daima! Ormanın Sesi (2001)







Yönetmen: Kunihiko Yuyama, Jim Malone

Oyuncular: Rica Matsumoto, Veronica Taylor, Rachael Lillis

IMDb Puanı: 5.5

Metascore: 25

Orijinal Adı: Poketto monsutâ: Serebî - Toki wo koeta deai

Efsanevi bir Pokemon'u kötü emellerine alet etmek için kullanan adamla Ash'in hikayesi, serinin son sinema filmini oluşturuyordu. Bu film, şu ana kadarki en kötü eleştirileri alan Pokémon filmi.

Talihsiz film, gişede istediğini bulsa da hakkında yapılan acımasız yorumlardan kurtulamamıştı. İçimize en çok sinen yorumu Baltimore Sun'dan Chris Kaltenbach yapmış: "Bir Pokémon filmi seyretmek, sevimlilik denizinde boğlumak gibi!" Bizce de öyle!