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Sinema>  Sinema Haberleri
5 Eylül 2018 07:46

Polis Akademisi geri dönüyor

Polis memuru Mahoney’i canlandıran Steve Guttenberg yeni bir Polis Akademisi filminin yolda olduğunu açıkladı.


Bir döneme damga vuran ve 7’den 70’e herkesin severek izlediği komedi serisi Polis Akademisi ile ilgili müjdeyi filmin oyuncularından Polis memuru Mahoney’i canlandıran Steve Guttenberg verdi. Hayranlarından gelen sorular üzerine Twitter’dan kısa bir açıklama tweetleyen oyuncu, "Henüz bir ayrıntı yok, ancak bir hediye çantası hazırlanıyor." dedi. Steve Guttenberg filmle ilgili başka bir açıklama yapmadı.


1984 yılında çıkan ilk filmin ardından, Polis Akademisi yedi filmlik dev bir seriye dönüştü. Guttenberg, filmlerin bir kısmında Memur Mahoney olarak rol aldı.İlk film yetişkinlere yönelik bir komedi filmiydi, ancak çekilen diğer filmler aile ve çocukların izlemesine uygun olarak değerlendirildi. Seriden gelen son film 1994 yapımı Police Academy: Mission to Moscowoldu. Seri, çizgi filmlere ve oyuncaklara ilham verirken, kadroda yer alan Michael Winslow ve Bobcat Goldthwait gibi isimler dünya çapında tanınırlığa ulaştı.


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