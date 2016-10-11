Power Rangers fragmanı çok izlendi, filmden yeni bilgiler geldi

Power Rangers sevenler için ilginç bir afta geçirdiğimizi söylememiz gerek. Önce, 2017'de vizyona girecek yeni filmin karakter afişleri yayınlandı. Bu afişlerde Power Rangers karakterlerinin yeni kostümlerini görme şansı bulduk. Daha sonra anladık ki, bu afişlerin yayınlanması sadece yeni fragman için hazırlıkmış. Fragman, büyük bir takdir topladı ve aslında beklenenden çok daha fazla popüler oldu. Kostümler bazıları için bir trajedi, bazıları için başarı gibi görünse de fragman neredeyse tüm hayranları aynı görüşte birleştirdi: yeni Power Rangers filmi, şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla harika olacakmış izlenimi veriyor. Şimdi ise filmden ilk resmi sinopsis ve yeni fotoğrafları yayınladı yapımcı şirket. Uzun süredir haber alamadıktan sonra karşımıza çıkan bu yeni Power Rangers filmi, beklentileri düşük tutabilecekleri bir olay değil hayranlar için. Özellikle çocukluğunda televizyon dizisini izleyen nesil, bu filmi iple çekiyor ve hayal kırıklığına uğramak istemiyor.















Fotoğraflar içinde beş ana karakterin sanki bir moda katalogundaymış gibi verdiği pozları görüyoruz. Ayrıca Elizabeth Banks'in Rita Repulsa rolünde bir fotoğrafı da yayınlananlar arasında.







Resmi Power Rangers filmi internet sitesi, filmden yeni fotoğrafları ve resmi sinopsisi birlikte yayınladı. Film, Power Rangers hayranlarının bildiği seriden biraz farklı görünse de üç cümlelik bir özetle bile bizim için yeterli heyecanı yaratıyor. Sinopsiste sıradan 5 gencin dünyayı ve yaşadıkları bölgeyi korumak için sıradışı varlıklara dönüşüp güçlenmelerini ve Power Rangers ismi altında birleşmeleri anlatılıyor.Fotoğraflar içinde beş ana karakterin sanki bir moda katalogundaymış gibi verdiği pozları görüyoruz. Ayrıca Elizabeth Banks'in Rita Repulsa rolünde bir fotoğrafı da yayınlananlar arasında.

Bu arada Hollywood'un popüler senaristlerinden Max Landis'in de Power Rangers filmi için çalıştığını ancak bir süre sonra yolların ayrıldığı söyleniyordu. Max Landis paylaştığı bir tweet ile, filmin ismini vermeden iddiayı doğruladı. Yeni Power Rangers filminin tartışmalara daha çok kapı açtığını, filmin gösterim tarihi yaklaştıkça daha fazla fark edeceğimiz ortada. Power Rangers filmi, 24 Mart 2017'de gösterime girecek. Filmin fragmanı 8 Ekim'de yayınlandı ve Youtube'ta şimdiden 15 milyondan fazla kez izlendi.







