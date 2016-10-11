Power Rangers fragmanı çok izlendi, filmden yeni bilgiler geldi

Power Rangers sevenler için ilginç bir afta geçirdiğimizi söylememiz gerek. Önce, 2017'de vizyona girecek yeni filmin karakter afişleri yayınlandı. Bu afişlerde Power Rangers karakterlerinin yeni kostümlerini görme şansı bulduk. Daha sonra anladık ki, bu afişlerin yayınlanması sadece yeni fragman için hazırlıkmış. Fragman, büyük bir takdir topladı ve aslında beklenenden çok daha fazla popüler oldu. Kostümler bazıları için bir trajedi, bazıları için başarı gibi görünse de fragman neredeyse tüm hayranları aynı görüşte birleştirdi: yeni Power Rangers filmi, şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla harika olacakmış izlenimi veriyor. Şimdi ise filmden ilk resmi sinopsis ve yeni fotoğrafları yayınladı yapımcı şirket. Uzun süredir haber alamadıktan sonra karşımıza çıkan bu yeni Power Rangers filmi, beklentileri düşük tutabilecekleri bir olay değil hayranlar için. Özellikle çocukluğunda televizyon dizisini izleyen nesil, bu filmi iple çekiyor ve hayal kırıklığına uğramak istemiyor.
Fotoğraflar içinde beş ana karakterin sanki bir moda katalogundaymış gibi verdiği pozları görüyoruz. Ayrıca Elizabeth Banks'in Rita Repulsa rolünde bir fotoğrafı da yayınlananlar arasında.