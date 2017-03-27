Power Rangers, seriye dönüşüyor

Doksanlı yıllarda çocuk olanların hayatına illa ki girmiştir Power Rangers. 20 yıldan uzun televizyon macerasının ardından 24 Mart'ta sinema filmi olarak vizyona girdi Power Rangers. Bu yılın en merakla beklenen ve hayranlarını sinema salonlarına dolduran Power Rangers, görünen o ki bveyaz perdede daha çok karşımıza çıkacak.







Şimdiye kadar doğrulanan ve birinci ağızdan gelen bilgilere göre Power Rangers, altı filmlik bir seri olacak. 20 yıldan uzun televizyon geçmişi olan bir yapımın sinema macerasının bir ya da iki filmle sonlanacağını beklemiyorduk elbette. Filmin yapımcı şirketi Saban, Power Rangers serisiyle ilgili büyük beklentiler ve planlar içerisinde. Dean Israelite tarafından yönetilen ve geçtiğimiz Cuma vizyona giren Power Rangers filmi, karakterleri bize tekrar tanıtıyor. Saban'dan Variety'e yapılan açıklama da bu filmin sadece bir başlangıç olduğunu ortaya koyuyor: "Şimdiden 6 filmlik bir olay örgüsü belirledik."

Şimdilik bu altı filmin ne nitelikte olacağıyla ilgili bir bilgimiz olmamasına rağmen Saban, Cumartesi günü ikinci filmle ilgili ilk öykü toplantısını gerçekleştirmiş bile. Power Rangers daha genç kitleye seslenmesine rağmen, senarist John Gates, nostaljinin gücünü de yabana atmıyor ve şunları söylüyor: "20'll yaşlarının sonlarında olan bnirçok kişiden filmi duyurduğumuzdan beri sosyal medyada gelen tepkilere bakıyoruz ve bunun da nostaljinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Öte yandan umuyorıuz ki, şimdiye kadar hiç Power Rangers'ı izlememiş bugünün çocukları da filmin reklamlarını görüp sinemaya gidecek." Power Rangers'ın ikinci filmiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını belirtmeliyiz. Yine de hayranlarını bol bol Power Rangers bekliyor diyebiliriz. Resmi açıklamaları beklemekte yarar var.