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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Eylül 2018 14:39

Predator zirvede

ABD box office listesinin ilk sırasında Predator yer aldı.


Shane Black yönetmenliğindeki Predator 24 milyon dolarlık hasılatla ABD box office listesinin zirvesinde yer aldı. Boyd Holbrook,Olivia Munn veSterling K. Brown’un başrollerini paylaştığı filmin toplam bütçesi 88 milyon dolar. Listenin ikinci sırasında çok korkunç olduğu gerekçesiyle tanıtım filminin YouTube’dan kaldırıldığı The Nun (Dehşetin Yüzü) filmi yer aldı. Başrollerini Taissa Farmiga,Demian Bichir,Jonas Bloquet’in paylaştığı film hafta sonu 18 milyon dolardan fazla gişe geliri elde etti. Anna Kendrick ve Blake Lively ikilisini bir araya getiren polisiye gerilim filmi A Simple Favor (Küçük Bir Rica) 16 milyon dolarlık gişesiyle üçüncü sırada yer buldu. A Simple Favor’ı 9 milyon dolara yakın gişesiyle White Boy Rick takip etti. Beşinci sırada ise ülkemizde vizyona girip girmeyeceği belirsizliğini koruyan Crazy Rich Asians yer aldı. ABD sinemalarında hafta sonu 8,700,000 dolar gişe elde etti.


Listedeki diğer filmler hasılat sıralamasına göre şu şekilde;


6 - İntikam Meleği / Peppermint


7 - Meg: Derinlerdeki Dehşet / The Meg


8 - Kayıp Aranıyor / Searching


9 - Unbroken: Path to Redemption


10 - Mission: Impossible Yansımalar / Mission: Impossible – Fallout


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