Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
6 Eylül 2018 09:13

Predator’dan hareketli tanıtım videosu

Vizyon tarihine kısa bir süre kala Predator’da heyecan dorukta.


Uzun soluklu av serisi Predator’un 4’üncü devam halkasından heyecan dolu bir tanıtım videosu yayınlandı. Bilim kurgu türünün en zorlu avcılarından biri yıllar sonra yeniden dünyaya geliyor.


Tehdit altındaki insanlığın ölümcül Predator ırkından korumaya çalışan bir ekibin soluk soluğa mücadelesini konu alan filmin oyuncu kadrosunda Narcos dizisinden hatırlayacağınız Boyd Holbrook, güzel oyuncu Olivia Munn, Trevante Rhodes, Alfie Allen, Yvonne Strahovski, Kyle Strauts, 3 kere Altın Küre’ye aday gösterilenThomas Jane,6 yıllık kariyerine 25 proje sığdıran çocuk oyuncuJacob Tremblay, Oscar adayı Edward James Olmosve Altın Küre ödüllü Sterling K. Brownyer alıyor.


Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 ve İyi Adamlar filmleriyle tanınan Shane Black'in yönetmen koltuğuna oturduğu Predator, ülkemizde 14 Eylül’de vizyona girecek.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir