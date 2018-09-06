Predator’dan hareketli tanıtım videosu

Uzun soluklu av serisi Predator’un 4’üncü devam halkasından heyecan dolu bir tanıtım videosu yayınlandı. Bilim kurgu türünün en zorlu avcılarından biri yıllar sonra yeniden dünyaya geliyor.
Tehdit altındaki insanlığın ölümcül Predator ırkından korumaya çalışan bir ekibin soluk soluğa mücadelesini konu alan filmin oyuncu kadrosunda Narcos dizisinden hatırlayacağınız Boyd Holbrook, güzel oyuncu Olivia Munn, Trevante Rhodes, Alfie Allen, Yvonne Strahovski, Kyle Strauts, 3 kere Altın Küre’ye aday gösterilenThomas Jane,6 yıllık kariyerine 25 proje sığdıran çocuk oyuncuJacob Tremblay, Oscar adayı Edward James Olmosve Altın Küre ödüllü Sterling K. Brownyer alıyor.
Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 ve İyi Adamlar filmleriyle tanınan Shane Black'in yönetmen koltuğuna oturduğu Predator, ülkemizde 14 Eylül’de vizyona girecek.