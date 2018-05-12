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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Mayıs 2018 09:00

Propaganda filmi mahkemede!

Kemal Sunal’ın Propaganda filmi, davalık oldu.



Gazete Habertürk'te yer alan Hayati Arıgan imzalı habere göre; Propaganda'nın gelirinin yüzde 10’unu alması konusunda sözleşme imzalayan Kemal Sunal’ın çocukları Ali, Ezo ve Sunal'ın eşi Gülderen Sunal, telif hakkı için Plato Film’e dava açtı.


Bilirkişi raporuna göre 1 milyon 239 kişi tarafından izlenen ve 1 milyon 380 bin TL gişe hasılatı elde ettiği belirtilen filmin gelirinden Kemal Sunal’ın alacağı 15 bin TL.Sunal Ailesi’nin avukatı Uğur Güven ise, “1.5 milyon kişinin izlediği filmde 14 bin 905 lira komik bir rakamdır” diyerek bilirkişi raporuna itiraz etti ve yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi.


Mahkeme, DVD ve CD’lerden ne kadar hasılat elde edildiğinin belirlenmesine ve dosyanın yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


1999 yapımı olan Propaganda filmi, 2000'de kaybettiğimiz Kemal Sunal'ın son sinema filmiydi ve oğlu Ali Sunal'la kamera karşısına çıktıkları tek yapımdı.

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