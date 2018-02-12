Atmosferiyle fark yaratacak gibi görünen filmin yönetmenliğini, “The Bleeding” ve “Europa Report” filmlerinin yönetmeni Philip Gelatt üstleniyor. Filmin başrollerini “Paterson” filminde ve “The Good Place” dizisinde izlediğimiz William Jackson Harper ve “Makul Davranış” ve “True Story” filmlerinde boy gösteren Rebecca Henderson paylaşıyor. Laird Barron’ın “--30--” isimli kısa hikayesinden uyarlanan filmin senaryosu yönetmen Gelatt’a ait. Filmin yapımcıları ise Peter Askin ve Will Battersby ikilisi.
12 Şubat 2018 11:03
Psikolojik gerilim filminden ürkütücü fragman
H.P. Lovecraft Film Festivali’nde gösterilen “They Remain”in ilk fragmanı yayınlandı
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