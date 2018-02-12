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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Şubat 2018 11:03

Psikolojik gerilim filminden ürkütücü fragman

H.P. Lovecraft Film Festivali’nde gösterilen “They Remain”in ilk fragmanı yayınlandı

Atmosferiyle fark yaratacak gibi görünen filmin yönetmenliğini, “The Bleeding” ve “Europa Report” filmlerinin yönetmeni Philip Gelatt üstleniyor. Filmin başrollerini “Paterson” filminde ve “The Good Place” dizisinde izlediğimiz William Jackson Harper ve “Makul Davranış” ve “True Story” filmlerinde boy gösteren Rebecca Henderson paylaşıyor. Laird Barron’ın “--30--” isimli kısa hikayesinden uyarlanan filmin senaryosu yönetmen Gelatt’a ait. Filmin yapımcıları ise Peter Askin ve Will Battersby ikilisi.

“They Remain”, Keith ve Jessica adında iki bilim insanının yavaş yavaş gelişen ilişkisini inceliyor. Büyük bir şirket tarafından görevlendirilen iki bilim insanı, gizemli bir tarikatın ücra kamp yerinde yaşanan akıl almaz dehşeti araştırıyor. Çevreleriyle tamamen çelişen, son model, teknoloji harikası bir yerde yaşayan ve çalışan ikili, günlerini fiziksel kanıt toplayarak, onları analiz ederek ve bulgularını raporlayarak geçiriyorlar.
“They Remain”, Amerika’da 2 Mart’ta vizyona girecek.
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