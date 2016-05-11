Psylocke'ye dinlenmek yok

Olivia Munn, X-Men: Apocalypse'in meşakkatli çekimleri sebebiyle planlamamış olmasına rağmen 5 kilodan fazla verdi. Çünkü çocukluğunda tekvando çalışmış olan 35 yaşındaki aktris zorlu sahnelerde bile dublör kullanmadı.







Dövüş sanatları ve kılıç antrenmanlarıyla geçen günler Olivia'nın zayıflamasına sebep oldu. "Kasıtlı değildi, zorlu sahneleri nasıl oynayacağımı deniyordum." diyen Olivia Munn, dublörünün dövüş konusunda uzman olmadığını öğrendiğinde şaşırdı. Daha sonrasında, çocukluğunda tekvando dersleri almış biri olarak dövüş sahnelerini kendi oynamaya karar verdi.







İdealist aktris sahnelerine, uygun idmanları yaparak hazırlandı. Munn, Instagram'ında film çekimlerine başlarken ve film biterken çektirdiği "önce-sonra" fotoğrafını paylaştı. Fark gerçekten etkileyici.







Daha önce de yine Instagram'da, idman yaparken sakatlanan bacağını paylaşmıştı. Marvel Sinematik Evreni'ne, önümüzdeki günlerde vizyona çıkacak "X Men: Apocalypse" ile merhaba diyecek olan Olivia Munn, ne kadar zorlu şartlar altında çalıştığını yeniden hayranlarına göstermiş oldu.







Çekimlerine 2015'te başlanılan ve dünya prömiyerini geçtiğimiz günlerde Londra'da yapan filmin 27 Mayıs 2016'da tüm dünya ile beraber Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor.







AHMET TOĞAÇ