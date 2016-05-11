Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
12 Mayıs 2016 01:12

Psylocke'ye dinlenmek yok

Olivia Munn, X-Men: Apocalypse'nin çekimlerinde 5 kilodan fazla kaybetti.

Olivia Munn, X-Men: Apocalypse'in meşakkatli çekimleri sebebiyle planlamamış olmasına rağmen 5 kilodan fazla verdi. Çünkü çocukluğunda tekvando çalışmış olan 35 yaşındaki aktris zorlu sahnelerde bile dublör kullanmadı.



Dövüş sanatları ve kılıç antrenmanlarıyla geçen günler Olivia'nın zayıflamasına sebep oldu. "Kasıtlı değildi, zorlu sahneleri nasıl oynayacağımı deniyordum." diyen Olivia Munn, dublörünün dövüş konusunda uzman olmadığını öğrendiğinde şaşırdı. Daha sonrasında, çocukluğunda tekvando dersleri almış biri olarak dövüş sahnelerini kendi oynamaya karar verdi.



İdealist aktris sahnelerine, uygun idmanları yaparak hazırlandı. Munn, Instagram'ında film çekimlerine başlarken ve film biterken çektirdiği "önce-sonra" fotoğrafını paylaştı. Fark gerçekten etkileyici.



Daha önce de yine Instagram'da, idman yaparken sakatlanan bacağını paylaşmıştı. Marvel Sinematik Evreni'ne, önümüzdeki günlerde vizyona çıkacak "X Men: Apocalypse" ile merhaba diyecek olan Olivia Munn, ne kadar zorlu şartlar altında çalıştığını yeniden hayranlarına göstermiş oldu.



Çekimlerine 2015'te başlanılan ve dünya prömiyerini geçtiğimiz günlerde Londra'da yapan filmin 27 Mayıs 2016'da tüm dünya ile beraber Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor.



AHMET TOĞAÇ

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    X-Men: Apocalypse
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir