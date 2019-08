Quentin Tarantino’dan şaşırtan haber

Şu sıralar son filmi Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da) filmine gelen eleştirileri yanıtlamakla meşgul olan Tarantino cephesinden güzel haber geldi. Kült filmlerin yönetmeni, eşi Daniella Pick ile ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı.

56 yaşındaki Amerikalı yönetmenin basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Daniella ve Quentin Tarantino bir bebek beklediklerini açıklamaktan dolayı çok mutlu” denildi. Bebek haberi, Oscar’lı yönetmen Tarantino ile İsrailli müzisyen Svika Pick’ın 35 yaşındaki kızı ile evlendikten dokuz ay sonra geldi.

Tarantino çifti, geçen yıl 28 Kasım’da Beverly Hills’te pek çok ünlü yıldızı katıldığı, Yahudi geleneklerine uygun bir düğünle evlendi. Quentin Tarantino ile eşi, ilk olarak 2009 yılında Kudüs Film Festivali’nde Inglourious Basterds filminin tanıtımını yaparken tanıştı. 2015 yılının Mayıs ayında ayrılan çift, Aralık ayında barışarak ilişkilerine devam etti. Daniella Pick, en son 2 Ağustos’ta Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood’un Roma prömiyerinde eşinin yanında yer aldı.