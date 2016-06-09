Ramazan Bayramı'nda vizyonda neler var?

Ramazan Bayramı tatilinin kamu görevlileri için 9 güne çıkartılması kararlaştırılmışken, o tarihler arasında sinemalarda neler olduğuna bir göz atmakta yarar var. Ailenizle beraber sinemada izleyebileceğiniz filmleri sizin için bir araya getirdik.







Ortaçağ'da bir ejderha sorunu baş göstermiştir. Duke, bununla mücadele edecek bir

turnuva yapmak için kolları sıvamıştır. Kazananın bir dilek hakkı olacaktır. Köylerden

birinde kendi halinde yaşayan Trenk'in babası haksızca zindana atılmıştır ve Trenk

babasını kurtarmak için savaşmayı öğrenmek zorundadır. Ejderha ile savaşmak için bir

açık kollayan Trenk'in arkadaşı Zink turnuvaya katılır ama kaybeder. Babasının zindanda

olması yüzünden de köyde güçlü erkek sayısı azalmıştır ve iş Trenk'e kalmıştır. Trenk

babasının yerine savaşmak zorundadır artık... Trenk ve arkadaşları kötü Wertolt tarafından kapana sıkıştırılan ejderha ile savaşmaya çalışırken bu ejderhanın hiç bilinmeyen bir yönünü keşfetmişlerdir.

Aile boyu: Süper Papağan







Ailesini korumak için müthiş bir yolculuğa çıkan Meksikalı papağan Cuco'nun yaptıkları tüm aileyi çok eğlendirecek.



Aile boyu: Tarzan Efsanesi







Şehir yaşamına alışan Tarzan, eski evi olan ormanda ki endüstiriyel çalışmalara karşı ormana geri dönmek için çağrıda bulunur. Yılların eskitemediği bu müthiş öyküyü kaçırmayın.



Komedi sevenlere: Kördüğüm









Julianne Moore başroldeyken hakkında pek bir şey söylemeye gerek yok, ancak Ethan Hawke da Moore'a eşlik ediyor. Tek başına bir bebek sahibi olmak isterken John isimli bir adama aşık olmasıyla Maggie'nin planları da hayatı da karışır.



Korkmak isteyenlere: Arınma Gecesi: Seçim Yılı





Şehir yaşamına alışan Tarzan, eski evi olan ormanda ki endüstiriyel çalışmalara karşı ormana geri dönmek için çağrıda bulunur. Yılların eskitemediği bu müthiş öyküyü kaçırmayın.Julianne Moore başroldeyken hakkında pek bir şey söylemeye gerek yok, ancak Ethan Hawke da Moore'a eşlik ediyor. Tek başına bir bebek sahibi olmak isterken John isimli bir adama aşık olmasıyla Maggie'nin planları da hayatı da karışır.

Efsane seri, yeni filmiyle yine aklınızı başınızdan alacak. Arınma Gecesi serisi, üçüncü filmi "Arınma Gecesi: Seçim Yılı" ile devam ediyor. Filmde, Amerika'nın Yeni Kurucuları tarafından her yıl hayata geçirilen 12 saatlik anarşinin dehşet verici yeni bölümü gözler önüne seriliyor.