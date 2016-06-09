Ramazan Bayramı'nda vizyonda neler var?

Ramazan Bayramı tatilinin kamu görevlileri için 9 güne çıkartılması kararlaştırılmışken, o tarihler arasında sinemalarda neler olduğuna bir göz atmakta yarar var. Ailenizle beraber sinemada izleyebileceğiniz filmleri sizin için bir araya getirdik.
Aile boyu: Küçük Şövalye Trenk
Ortaçağ'da bir ejderha sorunu baş göstermiştir. Duke, bununla mücadele edecek bir
turnuva yapmak için kolları sıvamıştır. Kazananın bir dilek hakkı olacaktır. Köylerden
birinde kendi halinde yaşayan Trenk'in babası haksızca zindana atılmıştır ve Trenk
babasını kurtarmak için savaşmayı öğrenmek zorundadır. Ejderha ile savaşmak için bir
açık kollayan Trenk'in arkadaşı Zink turnuvaya katılır ama kaybeder. Babasının zindanda
olması yüzünden de köyde güçlü erkek sayısı azalmıştır ve iş Trenk'e kalmıştır. Trenk
babasının yerine savaşmak zorundadır artık... Trenk ve arkadaşları kötü Wertolt tarafından kapana sıkıştırılan ejderha ile savaşmaya çalışırken bu ejderhanın hiç bilinmeyen bir yönünü keşfetmişlerdir.
Aile boyu: Süper Papağan
Ailesini korumak için müthiş bir yolculuğa çıkan Meksikalı papağan Cuco'nun yaptıkları tüm aileyi çok eğlendirecek.
Aile boyu: Tarzan Efsanesi
Şehir yaşamına alışan Tarzan, eski evi olan ormanda ki endüstiriyel çalışmalara karşı ormana geri dönmek için çağrıda bulunur. Yılların eskitemediği bu müthiş öyküyü kaçırmayın.
Komedi sevenlere: Kördüğüm
Julianne Moore başroldeyken hakkında pek bir şey söylemeye gerek yok, ancak Ethan Hawke da Moore'a eşlik ediyor. Tek başına bir bebek sahibi olmak isterken John isimli bir adama aşık olmasıyla Maggie'nin planları da hayatı da karışır.
Korkmak isteyenlere: Arınma Gecesi: Seçim Yılı
Efsane seri, yeni filmiyle yine aklınızı başınızdan alacak. Arınma Gecesi serisi, üçüncü filmi "Arınma Gecesi: Seçim Yılı" ile devam ediyor. Filmde, Amerika'nın Yeni Kurucuları tarafından her yıl hayata geçirilen 12 saatlik anarşinin dehşet verici yeni bölümü gözler önüne seriliyor.