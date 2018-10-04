Rambo 35 yıl sonra kovboy olarak geliyor

Deneyimli aktör Sylvester Stallone, Instagram hesabından Rambo filminin çekimlerine başladıklarını duyurdu. İlk Kan filminde Vietnam'dan dönmüş eski bir asker olan John Rambo'yu son filmde kovboy olarak izleyeceğiz. Son filmde, ormanda sakin bir hayatı olan Rambo'nun Meksikalı uyuşturucu kartelleri ile olan mücadelesini izleyeceğiz.

Rambo filmi için Stallone ile yapım şirketi arasında anlaşma sağlanamadığı söylentileri vardı. Stallone ise iki hafta önce spor salonundan bir fotoğraf paylaşmış ve yeni film için hazırlandığını duyurmuştu. Stallone'nin canlandırdığı diğer büyük karakter Rocky ise 42 yıl önce gösterime girmişti. Rocky ise beş filmlik serinin ardından Creed ve Creed 2 ile devam ediyor.