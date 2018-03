Rambo yeni filmle dönüyor

1980'li yılların popüler ve efsane aksiyon serisi Rambo, sinemaya geri dönüyor. Nu Image ve Millennium Films'in yaptığı açıklamaya göre 1980'lerde Sylvester Stallone'nin başrolünü üstlendiği seriden yeni filmler geliyor.









Rambo: New Blood (Rambo: Taze Kan) ismini taşıyacak olan yeni filmde Stallone'nin yer almayacağı belirtiliyor. Ancak genç bir aktöre bu rolün verilebileceği belirtiliyor. Öyle ki yapımcı şirket Rambo'yu, James Bond gibi görüyor ve oyuncuların değişmesine sıcak bakıyor.

David Morrell'in kaleme aldığı 1972 yılında First Blood (İlk Kan) ismiyle yayınlanan romanındaki baş karakter Rambo'yu Hollywood sinemaya ilk olarak 1982 yılında taşıdı. Sylvester Stallone'nin başrolünü canlandırdığı film, Vietnam Savaşı'nı temel alıyordu.

1985 yılında Rambo: First Blood Part II ismiyle ikinci filmi vizyona giren seri, döneminde tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. İkinci film ayrıca, senaryosunda James Cameron'un da imzasını taşıyordu. Yüksek enerjili bir aksiyon filmi olan ikinci filmde Rambo, intikam almaya girişiyordu. Stallone kariyerinin en iyi işlerinden birisini bu filmle çıkartmış, film gişede kolay geçilemeyecek bir başarıya ulaşmış ve sinematik bir ikon haline gelmişti. Rambo III ise 1988'de fizyona girmiş, ancak iyi bir gişe performansı sergileyememişti.

Yeni filmle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. En son Rambo filmini 2008'de izlediğimizi de belirtmek gerek. Filmin konusunun ne olacağı da bilinmeyenler arasında. McLaren, How It Ends ile aksiyon filmleri konusunda oldukça düzenli bir hale gelmişti. Line of Sight isimli Warner Bros filminde de Ben Affleck ile birlikte çalışmıştı. Yeni Rambo filmi Rambo: New Blood'un vizyon tarihi bilinmiyor.