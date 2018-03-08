Rampage: Büyük Yıkım Türkçe altyazılı fragman

Brad Peyton’ın yönettiği filmin senaryosu Ryan Engle, Carlton Cuse & Ryan J. Condal ve Adam Sztykiel tarafından yazıldı. Filmin hikayesi ise Rampage oyunundan esinlenerek Ryan Engle tarafından kaleme alındı.

‘Rampage: Büyük Yıkım’ filminin yapımı Beau Flynn, John Rickard, Brad Peyton ve Hiram Garcia’a ait.

Filmde kimler yok ki: Oscar adayı Naomie Harris , Malin Akerman , Jake Lacy, Joe Manganiello ve Jeffrey Dean Morgan; P.J. Byrne , Marley Shelton , Breanne Hill, Jack Quaid, Matt Gerald.

Primatolog Davis Okoye, inanılmaz zeki goril George’u herkesten uzak tutmuştur. Ama bir düzenbazın genetik deneyi bu tatlı maymunu devasa boyutta bir canavara dönüştürmüştür.

Dağıtımcı Warner Bros, 13 Nisan'da ülkemizde vizyona girecek filmin Türkçe altyazılı fragmanını yayınladı: