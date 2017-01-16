Recep İvedik 5'ten ilk fragman!

Son zamanların en tartışmalı ve en çok kazandıran Türk yapımlarından birisi olan Recep İvedik serisi, beşinci filmiyle Şubat ayında izleyicisinin karşısına yeniden çıkacak. Karakterin yaratıcısı Şahan Gökbakar, bu filmde ilham kaynağının diğer filmlere göre çok daha farklı olduğunu açıkladı.









Serinin yeni filminin yaratım sürecinde Şahan Gökbakar, Laff-A-Lympics isimli bir çizgi filmden ilham aldığını söyleyerek bu çizgi filmin o dönem en çok severek izlediği çizgi film olduğunu ve Recep İvedik 5'te de bu yapımın etkilerinin görülebileceğini açıkladı. Temelde iyi-kötü savaşı olarak görülebilecek olan Laff-a-Lympics isimli çizgi filmde Ayı Yogi ve Kaptan Mağara Adamı gibi karakterler birbirleriyle spor müsabakaları yaparak galip gelmeye çalışıyordu. Recep İvedik 5'te de iyi-kötü dengesi korunacak ve filmin ana karakteri Recep İvedik, gülle, güreş, halter, uzun atlama gibi alanlarda epey iyi performans sergiliyor.





