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16 Ocak 2017 09:26

Recep İvedik 5'ten ilk fragman!

Şahan Gökbakar'ın gişe rekortmeni serisi Recep İvedik, beşinci filmiyle vizyona dönmeye hazırlanıyor. Filmden ilk fragman yayınlandı.

Son zamanların en tartışmalı ve en çok kazandıran Türk yapımlarından birisi olan Recep İvedik serisi, beşinci filmiyle Şubat ayında izleyicisinin karşısına yeniden çıkacak. Karakterin yaratıcısı Şahan Gökbakar, bu filmde ilham kaynağının diğer filmlere göre çok daha farklı olduğunu açıkladı.



Serinin yeni filminin yaratım sürecinde Şahan Gökbakar, Laff-A-Lympics isimli bir çizgi filmden ilham aldığını söyleyerek bu çizgi filmin o dönem en çok severek izlediği çizgi film olduğunu ve Recep İvedik 5'te de bu yapımın etkilerinin görülebileceğini açıkladı. Temelde iyi-kötü savaşı olarak görülebilecek olan Laff-a-Lympics isimli çizgi filmde Ayı Yogi ve Kaptan Mağara Adamı gibi karakterler birbirleriyle spor müsabakaları yaparak galip gelmeye çalışıyordu. Recep İvedik 5'te de iyi-kötü dengesi korunacak ve filmin ana karakteri Recep İvedik, gülle, güreş, halter, uzun atlama gibi alanlarda epey iyi performans sergiliyor.


Yorumlar

  • çok dikkat ettim; ata demirerin bir filmi ne zaman gösterime girecek olsa bu şahan denen adam hemen bir numara çekiyor. adeta ata demirer ile sidik yarıştırıyor. işin en acı tarafı ise millette bu recep ivediklere çocuk çocuk gidiyor inanılır gibi değil!!! biraz aklı selim her insan özellikle çocuğunu bu şahan denen adamın yaptıklarını izletmez

  • Recebim yaaa çok seviyorum kendisini.birde şefkat yerim dar varya o konuşurken gülüyorum hiçbirşey yapmasada heran bir çıkış patlama yapacak diye ona bakarken gülüyorum.recebimde heran baldözergibi silindirgibi vallahi ösü tösü olmaz ezer ger sen dikkat et kardeşim

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