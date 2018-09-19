Recep İvedik 6 setinden ilk kare

Komedyen Şahan Gökbakar, fenomen tiplemesi Recep İvedik’in Afrika macerasını beyazperdeye taşıyacağı film Recep İvedik 6 filmiyle ilgili ilk paylaşımlarını yaptı. Recep İvedik serisiyle Türk sinemasında rekorları baştan yazan Şahan Gökbakar, serinin 6. Filminin çekimlerine önceki günlerde start vermişti. Recep İvedik'in Afrika macerasının anlatılacağı yeni filmin afişini ve vizyon tarihini Şahan Gökbakar daha önce duyurmuştu.

Şahan Gökbakar, Bursa Karacabey’deki Longoz Ormanları’nda 100 bin TL harcayarak yaptırdığı sette devam eden çekimlerden zürafa ile birlikte ilk karesini paylaştı.Recep İvedik’in Afrika maceralarını konu alacak olan serinin yeni filmi, Şubat 2019'da sinema salonlarında olacak.