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3 Eylül 2018 15:26

Recep İvedik 6’dan ilk görüntüler geldi

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6'nın ilk çekim görüntüsünü paylaştı.


Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği ve hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Recep İvedik serisinin 6'ncısı için, Şahan Gökbakar, kamera karşısına geçti. Şahan Gökbakar, set gününden ilk karesini Instagram hesabından ''Moda girdim bile" notuyla paylaştı



Şahan Gökbakar'Recep İvedik 6' için çekimlere start verdi. Set gününden ilk karesini Instagram hesabından paylaşan Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 6 ilk set günü. Haydi hayırlısı. Gazamız mübarek olsun... Moda girdim bile" notunu düştü. Ünlü komedyen bu paylaşımının ardından Instagram hesabından yayınladığı son videoda ilk sahne çekimlerin bittiğini de duyurdu.


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