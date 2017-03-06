Reis filmi, IMDb'de 1.9 puanda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını başbakanlık dönemine kadar inceleyen film Reis, 3 Mart 2017'de gösterime girdi. Film, birçok salonda izleyiciyle buluşarak dikkatleri üzerine çekti. İlgi çekici konusuyla bir süredir gündemde olan film, uluslar arası sinema platformu IMDb'de izleyicilerden aldığı puanla büyük tartışma yarattı.







Cuma günü itibariyle yapılan değerlendirmelerle 1.6 pauna kadar gerileyen film, bugün itibariyle 1.9 puanda. IMDb'de filmi değerlendiren kullanıcılardan şu ana kadar %19.2'si filmi 10 üzerinden 10 ile değerlendirirken %80.3'ü yine 10 üzerinden 1 puan vererek filmi beğenmediğini ifade etmiş. Film, en düşük değerlendirmeyi 1.5 puan ortalamasıyla 45 yaş üstü IMDb kullanıcılarından almışken, en yüksek değerlendirmeyi ise 18 altı erkek kullanıcılardan alarak bu kategoride 2.7 puan ortalamasına ulaşmış. Reis filmine toplamda 42339 kişi şu ana kadar IMDb'de puan vererek değerlendirmede bulunmuş.

Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un, baş rollerini ise Orhan Aydın, Özlem Balcı ve Volkan Başaran'ın üstlendiği film, önümüzdeki günlerde de büyük tartışmaları beraberinde getirecek gibi duruyor. Dünyanın en sık kullanılan film platformu olan IMDb'de izleyicilerin beğenileri, diğer izleyicilere rehberlik etmesiyle önemli bir rol oynuyor.