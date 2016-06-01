Rejimler değişti, onlar film çekti

Dünyanın her ülkesi, iyisi kötüsü ile birbirinnden farklı rejimlerle yönetilmektedir. Tabi bu rejimler ezeli olmadığı gibi sonsuza kadar da hüküm sürmeyeceklerdir. Şimdi ise sizi, hikayelerini değişen veya yıkılan rejimlere dayayan filmlerin bir listesi ile baş başa bırakıyoruz.







20. Yüzyılda yaşanan rejim değişiklikleri: neden oldular, vatandaşlarını nasıl etkilediler?



Başkalarının Hayatı (2006)

Film Doğu ve Batı Almanya'nın henüz ayrı olduğu vakitte, Doğu Almanya'da başlayıp 1991'de, yani Berlin Duvarı'nın yıkılmasından iki yıl sonraki dönemler arasında geçer. Rejim tarafından şüpheli sayılan bir adamın evini dinleyen istihbaratçının başından geçenleri anlatan film, hem politik yapısı hem de dramatik hikayesi ile birçok seyircinin aklına kazınmıştır.











Good Bye Lenin (2003)

Doğu Almanya'da yaşayan bir kadın memuriyet görevini sürdürürken oğlunun, bir protestoda yakalandığını görünce kalp krizi geçirip komaya girer. Aylar sonra oğlu serbest bırakılır ve nihayet kadın da komadan uyanır. Ancak ülkesine gönülden bağlı olan kadın için Doğu Almanya'nın yıkılması demekle ölümle eşdeğerdir. Evde tedavi görmeye başlayan ve belki de son aylarını yaşayan kadın için oğlunun yapacağı tek şey, ona "yalancı bir Doğu Almanya" yaratmaktır. Peki koca reklam panolarına asılan "Coca Cola" afişlerini sizce ondan nasıl saklayacaktır?







Persepolis (2007)

Marjane Satrapi'nin otobiyografik özellikler taşıyan çizgi-romanından uyarlanan bu film, küçük bir kızın gözünden İran devrimini anlatmaktadır. İran'ın değişimi hakkında da çok iyi bir özet veren bu Fransız yapımı film, Oscar'da da en iyi animasyon ödülünü kazanmıştı.







Bükreş'in Doğusu (2006)

Tarihler 22 Aralık'ı göstermektedir. Romanya'da komünist rejimin başındaki isim Çavuşesku'nun, iktidardan ayrılışından 16 yıl geçmiştir. Bir TV programcısı ise, Bükreş'in uzağında olan kentlerinde rejim değişikliğinden sonra ne farklılıklar yaşandığını tartışmak için biri huysuz emekli biri alkolik olmak üzere iki "bilir kişiyi", yapacağı programa davet eder. Gerçekten Bükreş'in doğusunda ne gibi değişiklikler oldu?







Malena (2000)

Malena, kocası II.Dünya Savaşı'nda cepheye gitmiş Sicilyalı bir kadındır. Güzelliği ile İtalyan ergenleri etkilerken kasabada dolaşan Almanların odağını da üzerine çeker. Savaş boyunca kasabalının tüm dedikodularının içeriğinde olan kadının kocası, eve döndükten sonra da kasabalı aynı tavrı kadına gösterecek midir? Savaş öncesi ve ardından değişen rejimi tek bir kasaba hikayesiyle anlatan Malena, Giuseppe Tornatore'nin en iyi eserlerinden biri konumunda.







Avrupa (1991)

Dünyaca ünlü yönetmeni Lars von Trier'in kariyerinin erken dönemindeki en iyi filmlerin biri olan Avrupa, yıkılmış bir Nazi rejimi sonrasında Almanya'yı konu edinir. Trier'in, klişe bir II.Dünya Savaşı filmindense böyle bir zamana yönelmesi, sinema dünyasındaki aykırı tavrını daha o yıllardaki emarelerinden sadece biri olarak yorumlanabilir.







Underground (1995)

Emir Kusturica'nın neredeyse tüm filmleri gibi bir Balkan hikayesi olan bu film, işgüzar bir silah tüccarının arkadaşlarını, II.Dünya Savaşı'ndan korumak için bir mahzene saklaması ile başlar. Faşist rejimin sona ermesi ile onları kurtaracağını iddia etmesine rağmen onları yıllarca mahzende tutarak kendisi için silah ürettirmeye devam eder. Komünizmin gelişi ile Tito'nun sağ kolu bile olan bu adama karşı mahzendekilerin baş kaldırısı nasıl olacaktır? Merak edenleri iki buçuk saati aşkın bu sinema efsanesini izlemeye davet edelim o zaman.







Kayıp (1982)

Cannes Film Festivali'nde Yılmaz Güney'in Yol'u ile Altın Palmiye'yi paylaşan bu film, 1973'te Şili'deki demoktarik yollarla başan gelen Salvador Allende'ye yapılan darbede kaybolan ABD'li gazeteci Charles Horman'ın gerçek hikayesini konu ediniyor.







AHMET TOĞAÇ