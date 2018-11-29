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29 Kasım 2018 13:45

Rhian Sugden sözünü tutamadı

Yaz aylarında tatil için Antalya’tı tercih eden İngiliz model – oyuncu Rhian Sugden, evlendikten sonra çıplak poz vermeyeceğini açıklamıştı. Ancak güzel yıldız sözübü tutamadı!


En son Your Highness filminde rol alan televizyon yıldızı, oyuncu ve manken Rhian Sugden, çıplak poz vermeyeceğim sözünü çabuk unuttu. Her fırsatta Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen ve her yaz tatil için Antalya’ya mutlaka uğrayan Sugden, uzun yıllardır birlikte olduğu Oliver Mellor ile geçtiğimiz yaz Kaş Kalkan’da dünya evine girmişti.



Sarışın güzel adını açıklamadığı son projesinin hazırlıkları esnasında, kulisten iç çamaşırlı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Manchester doğumlu glamour modeli,evlenmeden önce “evlenmek üzereyim canım üstsüz fotoğraf paylaşmak istemiyor.” demişti. Fotoğrafının altına hayranlarından gelen “ne zaman bebek yapmayı düşünüyorsun?” sorularına ise “bir kişi daha ne zaman bebek yapacağımı sorarsa beynim patlayacak.” cevabını vermişti.



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