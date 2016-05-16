Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
16 Mayıs 2016 10:09

Ringlerden Wonder Woman’a

MMA dövüşçüsü İsveçli Madeleine Vall, Wonder Woman filminde rol alıyor.

DC Comics’in Wonder Woman filmi, sürprizlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlk kadın başrollü DC Comics filmi olma özelliği taşıyan Wonder Woman, izleyiciler tarafından merakla beklendiği gibi, sürprizlere de sürekli açık bir proje olarak karşımızda. Batman v Superman filminde Wonder Woman rolüyle izleyicileri heyecanlandıran bir performansa imza atan Gal Gadot, ilk Wonder Woman filminde de baş rolü üstlenecek.

Ancak Womder Woman filmi, sadece Wonder Woman’ın maceralarına değil, aynı zamanda Amazon kadınlarının hikayelerine de eğiliyor. Bu kadınlardan Antiope’u Robin Wright’ın, Hippolyte’ı ise Connie Nielsen’in canlandıracağı açıklanmıştı. Yakın zamanda paylaşılan ekip fotoğrafıyla birlikte oyuncularla ilgili birçok soru işareti silinmişti. Fakat DC’nin filmle ilgili sürprizlerinin bununla bitmediğini ise yeni bir açıklamayla öğrendik.



DC Comics, İsveçli MMA dövüşçüsü Madeleine Vall’un bir fotoğrafını yayınlayarak yeni Wonder Woman filminde bir Amazon olan Egeria’yı canlandıracağını açıkladı. Vall ise, Instagram hesabından birkaç fotoğraf paylaşarak bu açıklamayı doğruladı. Bu görsellerden birinde Wonder Woman’ın çizgi romanlardaki çizimini, diğerinde ise çekim alanından bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak altına filmle ilgili notlar düştü.

Başarılı dövüşçünün filmdeki performansı merak ediliyor.Wonder Woman filmi, 2017'de vizyona girecek.

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Batman v Superman: Adaletin Şafağı
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir