16 Mayıs 2016 10:09 Ringlerden Wonder Woman’a MMA dövüşçüsü İsveçli Madeleine Vall, Wonder Woman filminde rol alıyor.

DC Comics’in Wonder Woman filmi, sürprizlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlk kadın başrollü DC Comics filmi olma özelliği taşıyan Wonder Woman, izleyiciler tarafından merakla beklendiği gibi, sürprizlere de sürekli açık bir proje olarak karşımızda. Batman v Superman filminde Wonder Woman rolüyle izleyicileri heyecanlandıran bir performansa imza atan Gal Gadot, ilk Wonder Woman filminde de baş rolü üstlenecek.













Ancak Womder Woman filmi, sadece Wonder Woman’ın maceralarına değil, aynı zamanda Amazon kadınlarının hikayelerine de eğiliyor. Bu kadınlardan Antiope’u Robin Wright’ın, Hippolyte’ı ise Connie Nielsen’in canlandıracağı açıklanmıştı. Yakın zamanda paylaşılan ekip fotoğrafıyla birlikte oyuncularla ilgili birçok soru işareti silinmişti. Fakat DC’nin filmle ilgili sürprizlerinin bununla bitmediğini ise yeni bir açıklamayla öğrendik.





DC Comics, İsveçli MMA dövüşçüsü Madeleine Vall’un bir fotoğrafını yayınlayarak yeni Wonder Woman filminde bir Amazon olan Egeria’yı canlandıracağını açıkladı. Vall ise, Instagram hesabından birkaç fotoğraf paylaşarak bu açıklamayı doğruladı. Bu görsellerden birinde Wonder Woman’ın çizgi romanlardaki çizimini, diğerinde ise çekim alanından bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak altına filmle ilgili notlar düştü.