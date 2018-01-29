29 Ocak 2018 12:59 Rıza Kocaoğlu'ndan !f sürprizi! !f 2018 Bağımsız Filmler Festivali'nin reklam filmi yayınlandı. Bu yıl reklam filmine Rıza Kocaoğlu'nun seslendirmesi eşlik etti

15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin “Hayat Var!” temalı 2018 kampanyasının yüzü olan Reklam Filmi yayınlandı. !f 2018 Reklam Filmi, vahşi hayata ve fiziksel olarak kendinden daha güçlü yaratıklara karşı hayatta kalma mücadelesi veren canlıları anlatıyor.

Yaratıcı yönetmenliğini Ayşe Bali, Sezer Üstüngel ve Resul Geniş’in üstlendiği, Rafineri ekibinden Gözde Aldinç Atamer, Seren Toktamış, Şafak Serter, Can Önder ve Hüseyin Sert’in ortaklaşa hayat geçirdiği !f 2018 Reklam Filmi’nin seslendirilmesi oyuncu Rıza Kocaoğlu tarafından yapıldı.