Robert DeNiro gençleşiyor

2017’ye girmeye günler kala size, koca bir yıl sonrasının haberini aktarıyoruz. Ancak bu söylediğim, 31 Aralık’ta yapılan “Seneye görüşürüz.” şakası ile karıştırmayın. Çünkü bu yazı birkaç gün sonra içinde olacağımız yeni yılın değil 2018’i ilgilendiren bir içerik. Daha 2017’ye girmeden bu kadar uzun vadeli bir tercihe neden girdiğimizi soracak olursanız vereceğimiz cevap “heyecan” olacaktır. Eğer siz de bizim duyduklarımızı duysaydınız emin olun 2018’i iple çekerdiniz. Ne de olsa Martin Scorsese’nin yöneteceği The Irishman bu tarihte sinemalarda olacak. “Aman ne var bunda. Biz de Scorsese’yi severiz ama nasılsa birkaç senede bir yeni film çıkartıyor, heyecanlanacak bir durum yok.” gibi sözleri içinden geçirenler varsa, aşağıda okuyacaklarından sonra bu fikirlerinden ötürü ciddi pişmanlık duyacaklar.







2010’da kadrosu kesinleşen filmin bu zamana kadar çekilmemiş oluşu seyircileri hayal kırıklığına uğratmış olsa da Scorsese 2018’de bomba gibi gelecek. Joe Pesci, Al Pacino ve Robert DeNiro gibi efsanelerin rol aldığı The Irishman’in çekimleri henüz başlamadı. Charles Brandt’in Türkçe’ye çevrilmemiş olan “I Heard You Paint Houses” kitabından uyarlanacak filmin senaryosunu, “Schindeler’in Listesi” Oscar’da, “En iyi uyarlama senaryo” ödülünü alan Steven Zaillian yazıyor. 2002’de yine Martin Scorsese’nin yönettiği “Gangs of New York”la da aynı ödüle aday olan Zaillian bakalım bu filmde nasıl bir performans gösterecek. Çünkü o ne kadar iyi bir senaryo yazarsa Scorsese o kadar iyi yönetir ve kamera önündeki devler o kadar iyi oynar. Böylelikle seyirciye de şu zamanlarda benzerine pek rastlanmayan bir sinema deneyimi yaşattırır.







Filmin en ilgi çekici yanlarından biri de 70 yaşını aşkın oyuncuları genç halleriyle yeniden izleyebilmek olacaktır. Nasıl mı? Tabi ki de sinemanın büyüyen ve her gün kendini katlayarak gelişen dijital teknolojisi sayesinde. Scorsese’nin 2017’de çıkacak “Silence” filminin de yapım ekibinde bulunan ve bu filmin de yine yapımcılığını üstlenen birkaç kişiden biri olan Gaston Pavlovich, karakterlere uygulanan ve saatler süren plastik makyajlar yerine CGI teknolojisi ile DeNiro’nun 20’li yaşlara kadar gençleşeceğinin müjdesini verdi. Yaptıkları deneme çekimlerinde DeNiro’yu 20’li, 40’lı, 60’lı yaşlarında “yeniden dirilttiklerinden” bahseden Pavlovich, aynı tekniğin Joe Pesci ve Al Pacino üzerinde de uygulanacağını söyledi. Aslında bu tekniği daha önce birkaç Marvel filminde görmüştük. Yani CGI’yı değil, “gençleştirme tekniğini”. Ne de olsa CGI artık sadece süper kahraman filmlerinde değil, birçok dijital kameralarla çekilen birçok filmde görünür oldu. Hatırlayacak olursanız Ant-Man’in deneyimli oyuncusu Micheal Douglas ve Iron Man’in yıldızı Robert Downey Jr. bu teknik sayesinde gençleşmişti. Sektörün içinde faal olarak çalışanların bile kaçırabileceği kadar hızlı ilerleyen dijital sinema, bakalım birkaç yıl içinde nerelere varacak?







Robert DeNiro’nun canlandıracağı Frank Sheeran “Irishman” lakaplı bir kiralık katildir. Filme ismini veren bu adamın, ABD’nin en büyük sendikacılarından biri olan Jimmy Hoffa ile olan ilişkisi filmin ana konusudur. Hoffa bir yanı sürekli karanlıkta kalmış bir adamdı ve ölüm haberinin kesinleşmesinden önce uzun bir süre kayıp olarak bilinmişti. Bu kayboluşundan yıllar sonra Sheeran’ın Hoffa’nın katili olduğu görüşü ortaya çıkmıştı. Böylesine gizli ve sonradan ortaya çıkan bilgilerle ilgili bir roman yazan Charles Brandt, tabi ki biyografik bir temelde yaşananları anlatmıştır ancak neticede bu bir romandır. Romandan uyarlanan film de öyle. Yani ikisi de belgesel değil, bir kurmaca. Hoffa’nın hayatıyla ilgili sayısız komplo teorisi üretilmişti. Bunlardan etkilenerek ortaya çıkan bir film de, 1992 yılunda ”Hoffa” ismiyle çıkmıştı. The Untouchables ve The Postman Always Rings Twice filmlerinin senaristi David Mamet tarafından yazılan film, Danny DeVito tarafından filme alınmıştı. DeVito’nun Bobby Ciaro’yu canlandırdığı filmde Hoffa da Jack Nicholson tarafından canlandırılıyordu.







Yılların yönetmeni Scorsese ve onun klasik oyuncusu DeNiro ile tekrardan karşı karşıya gelmek tüm sinemaseverlerin, 2018’i heyecanla beklemesine neden olacaktır. O zamana kadar Scorsese’yi “Silence” filmi, DeNiro’yu ise “The Comedian” filmi ile beyazperde de izleyebiliriz. Gerçi Scorsese’nin kendisini beyazperdede görmeyeceğiz ama onun yarattığı bir filmle muhatap olmak en az onun yüzünü görmek kadar mühimdir. Bu arada Al Pacino’dan bahsetmek gerekirse o da iki filmin çekimlerini tamamladı. “Hangman” ve “Dabka” isimli bu iki filmin vizyon tarihi henüz netleşmese de onları 2017 içinde izleyeceğimiz kesin gibi.



AHMET TOĞAÇ