Robert Pattinson kırmızı halıda şaşırttı

Alacakaranlık serisindeki rolüyle bir anda tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran başarılı oyuncu Robert Pattinson, geçtiğimiz günlerde son filminin galasında basın mensuplarına kırmızı halıda poz verdi. 32 yaşındaki ABD’li oyuncu, yeni filmi High Life’ın New York’taki Alice Tully Hall’daki galasındaki kıyafet seçimiyle çok konuşuldu. Pattinson, şort üzeri ceket ve uzun çoraptan oluşan stiliyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Ünlü oyuncunun kıyafetinin Dior Hommeimzalı olduğu öğrenildi. Pattinson, 2018 New York Film Festivali kapsamında düzenlenen galada filmin yönetmeni Claire Denis’le birlikte de fotoğraf çektirdi. 2008 yılında ilk Alacakaranlık filmiyle dünya çapında tanınan aktör, “Ortadan kaybolmak istediğim zamanlar oldu. Terapi gördüm ve insanların beni tanımaması için kıyafetlerimi değiştirdim” şeklinde konuşmuştu.