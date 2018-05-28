Robin Hood projesinden yeni poster geldi

İngiliz halk hikayelerinden tanıdığımız, zenginden alıp fakire veren meşhur karaktere bu kez Taron Egerton hayat verecek.
Adaleti sağlamayı kendisine görev edinmiş kahramanın beyazperdeye döneceği yeni uyarlamada Haçlı Seferleri'nden dönen Robin Hood yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken, Nottingham Şerifi'nin yolsuzluklarıyla savaşıyor.
Otto Bathurst filmin yönetmenliğini üstlenirken, senaryo Joby Harold ve David James Kelly ikilisine emanet.
Little John rolünde Jamie Foxx, Friar Tuck rolünde Tim Minchin, Marian rolünde Eve Hewson, şerif rolünde Ben Mendelsohn ve Will Scarlet rolünde Jamie Dornan gibi isimleri izleyeceğiz.