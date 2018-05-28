Robin Hood projesinden yeni poster geldi

Little John rolünde Jamie Foxx, Friar Tuck rolünde Tim Minchin, Marian rolünde Eve Hewson, şerif rolünde Ben Mendelsohn ve Will Scarlet rolünde Jamie Dornan gibi isimleri izleyeceğiz.

İngiliz halk hikayelerinden tanıdığımız, zenginden alıp fakire veren meşhur karaktere bu kez Taron Egerton hayat verecek.

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